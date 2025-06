Nederlandse topwielrenner neemt bocht te ruim en belandt in sloot bij Belgische koers

De Nederlandse wielrenner Tibor del Grosso is maandag op een wel heel opvallende manier op achterstand van het peloton gekomen. Het 21-jarige toptalent van Alpecin-Deceuninck nam een bocht nogal ruim en belandde in de sloot.

Del Grosso reed als eerste renner van het peloton de bocht om van een Belgisch bosweggetje. De Nederlander stuurde niet helemaal goed in en nam de bocht iets te groot, waardoor hij de berm in belandde en vervolgens zijn fiets in de sloot parkeerde. Vervolgens kwam Del Grosso omhoog uit de sloot, maar hij kon geen aansluiting vinden bij het peloton. Hij werd ook door velen gezien als favoriet voor de dagzege, maar dat zat er dus niet in.

Antwerp Port Epic

Het incident rond Del Grosso vond plaats in de race Antwerp Port Epic. Dit is een eendaagse rit die door veel sprinters wordt gereden. Zo waren dit jaar Taco van der Hoorn, Biniam Girmay, Tim Merlier en Arnaud De Lie aanwezig aan de start. Del Grosso klom na de val in de sloot wel weer snel op zijn fiets, maar de renner uit Eelde kreeg daarna ook nog eens materiaalpech.

Tijdens de wedstrijd ontstonden er meerdere vluchtgroepen, maar die werden richting het slot van de rit allemaal weer bijgehaald. Op twee renners na: Timo Kielich en Rasmus Bøgh Wallin. Zij bleven het peloton voor en mochten in een sprint gaan strijden om de dagzege. Eerstgenoemde was nipt sneller dan zijn concurrent en daarmee werd Kielich de winnaar van de Antwerp Port Epic.

Del Grosso

Del Grosso is één van de grootste wielertalenten van Nederland. De 21-jarige renner uit Eelde won al een rit in de Ronde van Turkije en in 2024 was hij ook de beste in Gran Premio New York City. Del Grosso ligt nog tot medio 2027 vast bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg waar onder andere Mathieu van der Poel ook onder contract staat.