Femke Kok heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. In februari werd ze olympisch kampioene op de 500 meter, een paar maanden daarvoor verbeterde ze het wereldrecord. Dat terwijl ze in haar menstruatiecyclus zat. Daar deed ze openhartig haar verhaal over, wat op lof kan rekenen van onder anderen topwielrenster Demi Vollering.

Menstruatie was lange tijd taboe onder vrouwelijke sporters, maar steeds meer grote namen spreken zich erover uit. Onder wie dus Vollering, Jutta Leerdam, Femke Bol en Joy Beune. Nu doet ook Kok haar zegje over het moeilijk bespreekbare onderwerp.

Openhartig verhaal Femke Kok over menstruatie

Kok heeft voor haar gevoel het sporten tijdens haar cyclus goed onder controle. "Ik heb wel geprobeerd met anticonceptie", vertelt ze openhartig in de podcast Onder de Cover. Ze gebruikte eerder de pil, maar stapte uiteindelijk over naar een spiraal. "Dat helpt mij heel erg, ik ben er erg blij mee. Ik ben regelmatig en stabiel, ik schommel niet meer. Als je als topsporter zwaar traint, dan kan het allemaal uit balans raken. Ook qua voeding", weet Kok.

"Sommige meiden eten gewoon te weinig, terwijl ze topsporters zijn. En als je wel zwaar traint en niet genoeg eet dan gaat je hele cyclus ook in de war", schetst ze. "Dat is iets waar ik me heel erg van bewust ben en vrouwen wil meegeven. Voeding is gewoon zó belangrijk, ook gewoon voor je cyclus en zo", zegt ze.

Zin in zoetigheid

"Ik merk dat wanneer ik in mijn cyclus zit dat ik met sommige dingen denk: pff. Dan heb ik gewoon zin in lekkere dingen of dan heb je totáál geen zin in iets. Dat is ook gewoon normaal. Dan denk ik: het mag er ook zijn, het hoort erbij, het is oké. Soms heb je dat sommige dingen iets gevoeliger zijn, dat heeft iedereen wel", aldus de olympisch kampioene.

"Ik probeer niet heel afhankelijk te zijn van die cyclus, ik kan het niet sturen. Ik heb gewoon wedstrijden en dan zit ik er in, so be it. Bijvoorbeeld tijdens mijn wereldrecord. Soms ben je gewoon sterker dan je denkt. Iedere vrouw heeft zijn eigen ding, het kan heel vervelend zijn, maar daarom is voeding, routine en regelmaat heel belangrijk daarin", geeft Kok mee als advies.

Lof voor Femke Kok

Haar verhaal kan op steun rekenen van Vollering. Zij deelde beelden van Koks betoog op Instagram en schreef erbij "Wat Femke zegt" met een applaudisserende emoticon. Ook in de reacties van de post van Women's Health is men vol lof over het verhaal van de topschaatsster.