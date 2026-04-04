Geloof het of niet, maar de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike won nog nooit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De geelzwarte succesformule én al zijn voorgangers hapten telkens stof in de iconische kasseiklassiekers. Met Wout van Aert in uitstekende vorm hoopt Visma zondag in de Ronde van Vlaanderen een einde te maken aan die bizarre vloek.

Visma is de afgelopen jaren dominant in de grote ronden (Giro, Tour en Vuelta), maar krijgt het in België niet voor elkaar om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Natuurlijk doen er altijd grote namen aan mee en zijn de laatste jaren Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar een klasse apart en is het geen schande om van dergelijke topwielrenners te verliezen. Toch zal het steken bij Visma, dat met Van Aert in 2020 voor het laatst dichtbij was met een tweede plek in 'de Hel van het Noorden'.

Hoogmis

Met Pasen is het tijd voor 'de Hoogmis', zoals de Ronde van Vlaanderen ook heet. 'Mis' is het tekenende woord voor Visma in die klassieker. Sep Vanmarcke weet er alles van, want ook hij faalde in de missie om de Nederlandse ploeg een van de twee monumenten te bezorgen. De Belg is, nadat hij moest stoppen wegens hartproblemen, nu ploegleider bij Soudal-Quickstep. Hij voelt mee met Visma en duidt waar het probleem ligt.

'Elke periode heeft z'n heersers'

"De laatste jaren stuit Visma in deze wedstrijden op de fenomenen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. En zo heeft elke periode zijn heersers'', zegt Vanmarcke tegen het Algemeen Dagblad. "In mijn tijd waren dat Tom Boonen en Fabian Cancellara. Iedereen gunt het Wout (Van Aert, red.). Zo'n zege zou passen bij zijn statuur.''

Mindere goden

Qua naam had Van Aert zich op zijn 31ste allang een keer in het rijtje winnaars kunnen fietsen, zeker ook omdat lang niet altijd de grote namen de klassiekers winnen. Kijk naar de namen Nick Nuyens, Stijn Devolder en Alberto Bettiol, recente winnaars van 'De Ronde' en je snapt bijna niet dat Visma het nog niet één keer lukte om een winnaar af te leveren.

'De allermoeilijkste wedstrijden om te winnen'

Vanmarcke: "Wie had ooit gedacht dat Kasper Asgreen een keer de Ronde zou winnen, door nota bene Van der Poel te verslaan in de sprint? Dat kon eigenlijk helemaal niet. Maar deze wedstrijden win je niet op bestelling. In een grote ronde kun je meer 'in control' zijn. Bij deze klassiekers moet het allemaal samenkomen op één dag. Het zijn de allermoeilijkste wedstrijden om te winnen.''