Wie dacht dat Lucinda Brand weleens genoeg zou kunnen krijgen van winnen, komt aardig bedrogen uit. De Nederlandse wielrenster, ook wel 'veelvraat' te noemen vanwege haar tientallen zeges in diverse disciplines, gaat nog vrolijk een jaar door met wielrennen op het hoogste niveau.

De 36-jarige Nederlandse verlengt haar contract bij Lidl-Trek tot en met het seizoen 2026, meldt de ploeg in een persbericht. "Het voelde de afgelopen vijf jaar als thuiskomen en ik ben erg blij dat ons verhaal samen verder kan gaan. Mijn rol binnen het team is geëvolueerd, maar ik voel me nog steeds net zo gewaardeerd. We hebben zoveel veelbelovende jonge rensters in de ploeg en ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn ervaring met hen te delen en tegelijkertijd optimaal te blijven presteren in de wedstrijden", aldus Brand.

Nummer 1 van de wereld

Als renster van Lidl-Trek succes had met etappezeges en eindzeges in de Thüringen Ladies Tour, de Ronde van Zwitserland en de Baloise Ladies Tour. Als veldrijdster won Brand afgelopen seizoen de wereldbeker, de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee. Ze staat eerste op de UCI-ranglijst. Generatiegenoot Pauliena Rooijakkers maakt op haar 32ste wel nog een stap naar een andere ploeg. Zij gaat na dit seizoen van Fenix-Deceuninck naar UAE Team ADQ, waar ze voor twee jaar tekent.

'Leider' Elisa Longo Borghini

"UAE Team ADQ heeft een zeer professionele structuur en duidelijke ambities laten zien, met sterke leiders zoals Elisa Longo Borghini en een constante focus op winnen", zei Rooijakkers op de site van de ploeg. "De visie van het team, de manier waarop ze werken en hun aandacht voor detail overtuigden me ervan dat dit de juiste plek was om mijn carrière voort te zetten."

Klimster voor de grote rondes

Rooijakkers eindigde de laatste jaren in de top 10 van de drie grote rondes, met als hoogtepunt haar derde plaats in de Tour de France Femmes van vorig jaar. Dit seizoen eindigde ze als negende in Frankrijk en werd ze vierde in de Ronde van Italië. Vorige week maakte ook ploegleider Michel Cornelisse bekend dat hij van Fenix-Deceuninck naar UAE Team ADQ gaat.