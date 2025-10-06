Na een indrukwekkende solo van 37 kilometer kroonde Demi Vollering zich tot Europees kampioene op de weg in Frankrijk. Een prachtige revanche voor de Nederlandse na een tegenvallend WK in Rwanda vorige week. In de Sportnieuws.nl-podcast spreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol bewondering over de prestatie van Vollering.

“Demi Vollering is Europees kampioen geworden!”, vertelt Hoog enthousiast, waarna er applaus klinkt in de studio. “Na een historische solo. Ze heeft de laatste 35 kilometer alleen gereden. Ontzettend knap!”

Hoog vervolgt: “Ze pakte eerst met een aantal anderen de koppositie en toen is ze er zelf vandoor gegaan en heeft ze het helemaal uitgefietst. Weet je wat ik zo gek vind? Vorige week was het WK en nu alweer het EK. Dan baal je nog een beetje van dat WK, want dat was een beetje een flop. Maar ze was nu heel blij.”

'Best apart'

“Als je logisch nadenkt, is een WK voor een sporter natuurlijk veel belangrijker dan een EK”, vervolgt Van As. “In mijn hoofd is een EK juist een aanloop naar een WK. Even meten waar je staat. Best apart dat het zo kort na elkaar is. Maar de blijdschap bij haar was er niet minder om.” De wielerkalender zit nogal vol en de internationale wielerunie UCI zag geen andere optie dan het EK een week na het WK te houden.

Van As zag de blijdschap van Vollering ook: “Dat had ook te maken met die teleurstelling op het WK. En überhaupt de race nu. Ze had gewoon hele goede benen. Dat was het grote verschil met vorige week.” Hoog knikt: “Daar kwamen eigenlijk alle Nederlandse renners niet goed voor de dag.”

'Op haar lijf geschreven'

Van As voegt toe: “Het parcours in Frankrijk lag haar ook beter: veel klimmetjes, echt op haar lijf geschreven. Ik vind het zó knap.” Hoog sluit zich daarbij aan. De zege betekende voor de 28-jarige Vollering haar eerste Europese titel, en alweer de negende Nederlandse overwinning in tien edities.

“Anna van der Breggen is derde geworden,” voegt Van As nog toe. “En bij de mannen pakte Tadej Pogacar de Europese titel”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Met deze week: Femke Kok die een baanrecord rijdt op de 1500 meter in Thialf, Demi Vollering die Europees kampioen wordt op de weg, en Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens kruipt. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: