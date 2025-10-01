Zeer verdrietig nieuws uit de wielerwereld. De geliefde Nederlandse fotograaf Cor Vos is plotseling overleden. Hij werd 77 jaar.

De geboren Rotterdammer was eerst amateurwielrenner en richtte zich daarna op fotografie van zijn favoriete sport. Hij zette in 1975 zijn eigen fotopersbureau op en werd een bekendheid in wielerkringen. Vos was 35 jaar lang actief als fotograaf achterop de motor in de grootste races ter wereld. De fotograaf was overal. Van de Tour de France tot de Giro d'Italia, en de Ronde van Vlaanderen tot Parijs-Roubaix.

Vos werd dinsdagochtend ziek, waarna hij in het ziekenhuis overleed. Hij was van plan om in 2026 te stoppen met werken en te gaan reizen met zijn vrouw Carla. Onlangs was zijn fotopersbureau nog bij de WK wielrennen in Rwanda. Daar maakten ze van dichtbij foto's van onder meer de wereldtitels van Megan Arens en Michiel Mouris. Zij wonnen de tijdrit voor junioren.

Nieuws slaat in als een bom

Het onverwachte overlijden van fotograaf Vos slaat in als een bom. 'We vergeten vaak de helden achter de schermen van de sport te prijzen. Fotografen, monteurs, chef-koks', begint de Poolse wielerjournalist Bence Czigelmajer zijn afscheid op X.

'Cor Vos was een van de allergrootsten onder hen, met een ongelooflijke nalatenschap en tientallen jaren ervaring die met recht een oeuvre genoemd kunnen worden. Hij is een onbegrijpelijk verlies voor de sport. Hij heeft de wielersport tot aan zijn dood gediend en we kunnen hem niet genoeg dankbaar zijn voor de honderdduizenden foto's waarmee we onze passie kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.'

We often fail to sing the praises of the heroes behind the scenes in sport. Photographers, mechanics, chefs.



Cor Vos was one of the greatests among them, with an incredible legacy and decades of experience that could truly be considered an oeuvre. He is an incomprehensible loss… pic.twitter.com/LEiN42ktAT — Bence Czigelmajer (@cycloben2) October 1, 2025

'Dankbaar voor mooie tijd'

Prijswinnend fotograaf Pim Ras bedankt Vos voor al zijn advies. 'Een betere leerschool kan een beginnend fotograaf zich niet wensen', aldus de winnaar van de Zilveren Camera van 2009. 'Het was een mooie tijd waar ik ze altijd dankbaar voor ben geweest. Cor, rust in vrede en alle kracht aan Carla om dit verlies te dragen.'