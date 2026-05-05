Het Nederlandse wielerteam Picnic PostNL heeft bekend gemaakt wie er met de ploeg meegaan naar de Giro d'Italia. De ploeg kiest voor een team dat grotendeels van eigen bodem komt.

Picnic PostNL start vrijdag met vijf Nederlanders aan de Giro d'Italia. Sprinter Casper van Uden gaat proberen zijn ritzege van vorig jaar een vervolg te geven. De niet fitte klassementsrenner Max Poole ontbreekt, waardoor de Nederlandse ploeg de strategie heeft moeten aanpassen naar "aanvallend koersen, dagelijks kansen zoeken en deze grijpen wanneer het moment zich aandient".

De Nederlanders Van Uden, Frank van den Broek, Timo de Jong, Gijs Leemreize en Tim Naberman krijgen gezelschap van de Fransman Warren Barguil, de Brit Sean Flynn en Chris Hamilton uit Australië. De Ronde van Italië start vrijdag in Bulgarije en eindigt op 31 mei in Rome.

'Vol inzetten op momenten die ons liggen'

"In de zwaardere etappes hebben renners als Chris, Frank, Warren en Gijs al laten zien dat ze resultaten kunnen rijden in grote rondes, en die kwaliteiten willen we opnieuw benutten. Drie weken koers wordt een uitdaging, maar wel één waar we met deze groep klaar voor zijn", zegt coach Matt Winston op de website van de ploeg.

Winston denkt dat het geen nadeel is dat de ploeg de vrijheid heeft om op elke manier voor een etappezege te gaan. "Zonder klassementsambities hebben we de vrijheid om agressief te koersen en onze momenten te kiezen gedurende de drie weken. We kunnen vol inzetten op de momenten die ons liggen en energie sparen wanneer dat nodig is."

Vorig jaar vormde de vierde etappe van de Giro het hoogtepun voor Picnic PostNL. Toen bleef Van Uden op knappe wijze de snelle Olav Kooij voor in een sprint. Maikel Zijlaard van Tudor Pro Cycling werd derde, waardoor het gehele podium in Lecce oranje kleurde. Simon Yates werd namens Visma | Lease a Bike de winnaar van het algemeen klassement tijdens de vorige editie. Hij besloot om een paar maanden na die overwinning te stoppen met wielrennen.