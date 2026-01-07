Simon Yates heeft voor een daverende verrassing in de wielerwereld gezorgd door aan te kondigen dat hij per direct stopt. De Britse renner van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike verlaat het peloton als regerend Giro-winnaar. In het voorjaar van 2025 beleefde hij zijn absolute hoogtepunt en nu is het klaar.

Yates, onderdeel van de bekende wielertweeling Simon en Adam Yates, stopt op 33-jarige leeftijd. Hij heeft zelf ook wel in de gaten dat niemand dat zag aankomen. "Ik heb besloten om met wielerpensioen te gaan", schrijft hij in een statement op de website van Visma | Lease a Bike. "Dit zal voor velen van jullie als een verrassing komen, maar het is geen beslissing die ik zomaar heb genomen. Ik dacht er al een tijd aan en nu voelt als de juiste tijd om uit de sport te stappen."

Stoppen op een absoluut hoogtepunt

Ploegleider Grischa Niermann vindt het 'jammer' dat Yates nu stopt. "Het is jammer dat hij nu stopt, maar hij doet dat op een absoluut hoogtepunt. Simon was een uitzonderlijke klimmer en klassementsrenner die er altijd stond op de momenten die ertoe deden. Met Simon hebben we afgelopen jaar de Giro d’Italia gewonnen, een enorm mooi resultaat voor zowel hem als voor de ploeg. Dat was een van de grote doelen van het seizoen, voor ons als team en voor Simon persoonlijk."

'Het heeft elk hoofdstuk in mijn leven gevormd'

Diverse (oud-)toprenners reageren vol steun en een beetje ongeloof. Alberto Contador, Caleb Ewan en Alex Dowsett waren de eerste ex-collega's die een hartje achterlieten op het bericht van Yates. Zelf is de Brit vooral dankbaar voor alles wat het wielrennen hem heeft gegeven. "Fietsen is al zolang ik me kan herinneren een onderdeel van mijn leven. Het heeft elk hoofdstuk van mijn leven gevormd." Hij bedankt al zijn (voormalig) teamgenoten en staf voor het geloof dat ze in hem staken. "Zelfs als ik aan mezelf twijfelde."

Familie en Visma

Visma | Lease a Bike wordt bedankt voor het begrip en de steun voor de keuze van Yates. "Jullie hebben me de kans gegeven om mijn geschiedenis te herschrijven. Door vertrouwen en geloof hebben we het samen gedaan. Aan mijn familie: jullie hebben veel offers moeten brengen die bij deze sport horen. Gemiste verjaardagen waren nooit makkelijk, maar jullie hadden er altijd begrip voor. Ik sta meer bij jullie in het krijt dan ik ooit kan uiten."

'Bedankt voor de reis'

Volgens de Brit heeft het wielrennen op topniveau hem 'veel trots' gegeven. "Ik doe een stap terug met een gevoel van vrede. Dit hoofdstuk heeft me meer gegeven dan ik ooit had durven dromen. Herinneringen en momenten die voor altijd bij me zullen blijven. Bedankt voor de reis", sluit de Vuelta-winnaar, Giro-winnaar en meervoudig etappewinnaar in alle grote ronden af.