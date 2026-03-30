Wat een druk en belangrijk voorjaar moest worden, is voor Timo Roosen abrupt tot een einde gekomen. De renner van Team Picnic PostNL kwam hard ten val en kan na de crash een streep zetten door zijn volledige voorjaar.

Roosen ging onderuit tijdens de GP Monseré, een kleinere Belgische koers in aanloop naar de grote voorjaarsklassiekers. Ondanks dat de weg op dat moment relatief breed was, lag het tempo door de kans op waaiers bijzonder hoog en trok het peloton zich in een lang lint uit elkaar. In die hectiek moest de ervaren Nederlander plots uitwijken, waarna hij in een reflex de berm in dook met alle gevolgen van dien.

"Dat leek een goede optie", blikt hij terug in gesprek met het Brabants Dagblad. "Eerst was het modder en gras, maar ineens werd het hard en stenig. Mijn voorwiel klapte dubbel en ik sloeg voorover, precies bij een betonrand."

Valpartij met grote gevolgen

De gevolgen waren direct duidelijk. Roosen kwam hard op zijn borst terecht en had meteen moeite met ademen. "Ik had heel veel pijn, vooral aan mijn sleutelbeen", vertelt de 33-jarige wegkapitein. De ernst van de situatie bleek ook uit de reactie van de hulpdiensten. "De artsen die er waren, begonnen mij op de grond meteen te verdoven."

In het ziekenhuis volgde een zware diagnose. Meerdere ribben bleken gebroken, net als delen van zijn ruggenwervel en zijn sleutelbeen, dat zelfs in meerdere stukken lag. Daarbovenop kampte Roosen ook nog met een klaplong, waardoor een drain moest worden geplaatst.

'Uit bed komen is al lastig'

De impact op zijn dagelijks leven is groot. "Uit bed komen is al lastig. Bewegen en lopen is pijnlijk", laat de geboren Tilburger weten. Toch blijft Roosen opvallend nuchter onder de situatie. "Ik kan niemand iets verwijten. Mijn pech is dat de berm er slechter bij lag dan gedacht."

Zijn voorjaar is daarmee definitief voorbij, maar Roosen probeert er ondanks alles positief in te blijven staan. Vanuit huis volgt hij de koersen nu noodgedwongen op afstand. "Mijn onderlichaam mankeert niks en stilzitten doet geen pijn", zegt hij met een knipoog. "Mijn plekje op de bank is helemaal ingericht. Die Vlaamse koersen zijn gelukkig ook mooi om naar te kijken."

Team Picnic PostNL in zwaar weer

Voor Roosen valt er voorlopig ook weinig te genieten van zijn ploeg Team Picnic PostNL. Zo kreeg ook Fabio Jakobsen onlangs een flinke domper te verwerken tijdens de E3 Saxo Classic, waar hij al vroeg moest afstappen. Het was opnieuw een tegenvaller in een seizoen waarin de Nederlandse sprinter nog geen moment echt zijn oude niveau wist te halen.

De problemen vertalen zich ook naar de cijfers, want als WorldTour-ploeg staat Team Picnic PostNL momenteel helemaal onderaan de ranglijst met een 26e plek. Daarmee worden ze zelfs voorbijgestreefd door ploegen van een lager niveau. Sprinter Jakobsen wacht al sinds april 2024 op een overwinning en gaf zelf al aan dat hij voorlopig vaak van een afstand moet toekijken. Daarmee wordt nog maar eens onderstreept dat de ploeg in een lastige fase zit en snel beter moet presteren.