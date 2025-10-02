Wereldkampioene Marlen Reusser was een klasse apart bij de tijdrit van de EK wielrennen in het Franse Étoile-sur-Rhône. De strijd om het brons was daarentegen véél spannender. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse topwielrenster Mischa Bredewold, die even bij moest komen van wat er allemaal was gebeurd.

In eerste instantie had Bredewold brons, maar dat werd van haar afgepakt. Dat leek na een enerverende strijd - en heel veel overleg - naar Katrine Aalerud uit Noorwegen te gaan. "Ik dacht: dat klopt sowieso niet", verbaasde Bredewold zich tegenover De Telegraaf. "Dat zal nog wel een dag duren. Het was heel intens wat er gebeurde."

De Nederlands kampioene kreeg eerst te horen dat ze op vier honderdsten van een seconde het brons had gemist. "Toen baalde ik enorm en heb ik echt wel even gevloekt", erkende Bredewold. Vervolgens werd ze ietwat teleurgesteld weggeplukt bij de mixed zone, om toch het brons op te halen. Na goed rekenwerk bleek dat zij degene was die derde was.

Medelijden met concurrente

"Na een paar minuten werd mij verteld dat ik toch degene was die met twee tienden verschil brons had. Ik dacht echt dat dat nooit kon kloppen, maar toen kreeg ik toch de officiële bevestiging. Beter zo dan andersom, al vind ik het wel vervelend voor Katrine", gaf 25-jarige Bredewold toe.

Bredewold kon voor de camera van de NOS leven met brons. "Marlen is van een andere planeet, al weet je nooit wat voor dag ze heeft", vertelde ze over haar vroegere ploeggenote bij SD Worx Protime, die vorige week in Rwanda ook al de wereldtitel had veroverd. "Ze is altijd een voorbeeld voor me geweest."

Loon naar werken

Bredewold zag de medaille als een beloning voor het vele harde werken. "Tijdrijden is een mentaal spelletje. Ik vind het mooi, maar het kan ook vreselijk zijn, zoals in de laatste 6 kilometer. Het is een kernonderdeel van het wielrennen, ik hoop ook dat de tijdrit weer terugkomt in de Tour de France. Het was een droom van me om op een groot toernooi te rijden. Dit is een begin van hopelijk nog veel meer moois."