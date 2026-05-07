Mischa Bredewold heeft donderdag de ritzege gepakt in de Vuelta Femenina. Ze was de Belgische rode trui-draagster Lotte Kopecky te snel af in de sprint.

De etappe werd beslist met een massasprint, waarbij Bredewold als eerste over de streep kwam. Het is de eerste etappewinst van een Nederlandse renster in de koers. Marianne Vos viel in de openingsrit en kon daarom niet meestrijden om de winst. Ondanks een breuk in haar sleutelbeen kwam ze nog als zevende over de streep, maar na de eerste etappe kon ze niet meer verder in de Vuelta.

Bredewold voerde het plan van SD Worx-Protime precies uit zoals de bedoeling was. Ze had met Kopecky afgesproken dat zij voor de ritzege zou gaan met de Belgische achter zich, vertelt Bredewold bij Eurosport.

Valpartij Anna van der Breggen

Anna van der Breggen kwam vlak voor de sprint ten val. Heel wat rensters gaan tegen de grond vanwege de regen. Zij hielp woensdag nog haar teamgenote van SD Worx-Protime Lotte Kopecky aan de ritwinst en de rode trui. "Ik ben blij dat ze oké is. Het zag er niet ernstig uit", zegt Bredewold over de crash van Van der Breggen.

Van der Breggen was vierde in het algemeen klassement. Omdat de valpartij in de laatste vijf kilometer plaatsvond zijn er geen gevolgen voor het algemeen klassement. Daarin heeft Kopecky 6 seconden voorsprong op Franziska Koch en 12 seconden op Cédrine Kerbaol. Van der Breggen staat vierde op 20 seconden.

De Vuelta Femenina duurt nog tot aanstaande zaterdag en dus zijn er nog twee etappes te gaan. Vrijdag en zaterdag staan er twee zware bergetappes op het programma die het algemeen klassement echt moeten gaan vormen.

