Onverwachts succes voor Nederlandse wielrenner (27): 'Dacht dat ik mijn voorjaar kon vergeten'

In pas zijn vierde koersdag van 2025 heeft Nils Eekhoff voor een onverwachts succes gezorgd. De Nederlandse wielrenner had niet eens verwacht aan de start te kunnen staan van Nokere Koerse in België, maar kwam in de sprint zelfs als winnaar over de streep.

De renner van Picnic PostNL won in Nokere de sprint van een grote groep voor de Italiaan Matteo Moschetti en de Amerikaan Luke Lamperti. Favoriet Jasper Philipsen kwam in de sprint met een aantal andere renners ten val. De Belg, ook kanshebber zaterdag in Milaan-Sanremo, stond wel weer op en verdween voor onderzoek in een busje.

Tweede zege ooit

Voor Eekhoff (27) is het pas zijn tweede zege als wielerprof. Het was zijn vierde koersdag nadat een val hem voortijdig deed afstappen in de AlUla Tour. Eekhoffs enige zege tot aan woensdag was de winst in de proloog van de ZLM Tour in 2023, een individuele tijdrit.

'Betekent heel veel voor me'

"Ik dacht heel even dat ik mijn voorjaar kon vergeten", vertelde de Noord-Hollander in het flashinterview in Nokere na zijn tweede profzege. "Maar dat viel gelukkig mee. Ik heb hard gewerkt om terug op niveau te komen en ben blij met deze rentree. Het betekent heel veel voor me nu een normale wedstrijd te winnen."

Geschrapte belofte-wereldkampioen

Eekhoff werd in 2019 wereldkampioen bij de beloften, maar na ingrijpen van de jury uit de uitslag geschrapt omdat hij vroeg in de koers na een val achter de ploegleiderswagen had gehangen. Nu is hij eindelijk weer eens de beste en dat kwam uit het niets, ook tijdens de koers woensdag.

Koersverloop

De Nederlander Jelle Johannink maakte deel uit van een kopgroep van vier, die een groot deel van de koers voorop reed. Minder dan twintig kilometer voor de finish leek Rasmus Bøgh Wallin als laatste van de vluchtgroep te worden ingelopen door het jagende peloton. Maar de Deen zette weer aan en liep weer weg naar een voorsprong van veertig seconden. De mannen van Alpecin-Deceuninck moesten het gat dichtrijden. Dat lukte tien kilometer voor de finish, waarna hun kopman Philipsen werd uitgeschakeld door een val.