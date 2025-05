Oud-Belgisch kampioen wielrennen (60) overleden na val in goededoelenrit tegen kanker

Dramatisch nieuws uit België. Oud-wielrenner Ludo Dierckxsens is op 60-jarige leeftijd overleden. De Belg kwam tijdens Kom op tegen Kanker ten val en ondanks een reanimatie kwam hij uiteindelijk te overlijden.

Dierckxsens wordt door Sporza beschreven als 'de grootste glimlach van het peloton'. De Belg werd in 1999 nationaal kampioen en won dat jaar ook een etappe in de Tour de France.

Doping

Na die zege in de Tour was Dierckxsens echter iets te loslippig. Hij begon over een cortisone-inspuiting in zijn knie, die hij enkele maanden voor het wielerspektakel in Frankrijk gehad had. Dat kostte hem een diskwalificatie en 6 maanden schorsing opleverde.

Dierckxsens kreeg pas op 29-jarige leeftijd een profcontract in het wielrennen en zijn carrière duurde uiteindelijk van 1994 tot 2005.

Kom op tegen Kanker

Deze Hemelvaart deed Dierckxsens mee aan de duizend kilometer van Kom op tegen Kanker. Hierbij kwam hij ten val, die hem uiteindelijk zijn leven kostte.

Dichtbij de dood

Ook in de huidige Giro d'Italia komt de dood soms erg dichtbij voor de renners. Zo ging de Italiaan Alessio Martinelli tijdens de rit van dinsdag hard onderuit. Hij viel in een ravijn en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen zou Martinelli zo'n tien tot vijftien meter naar beneden zijn gevallen.

Drama in Giro: wielrenner na zware val uit ravijn getakeld en naar ziekenhuis vervoerd De Giro d'Italia draait op volle toeren, maar helaas zijn de weersomstandigheden op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Door flinke regenbuien is er een groot risico op een nare val, zo ondervond ook Alessio Martinelli.

Ploegleider

Ook Lidl-Trek ploegleider Luca Guercilena keek de dood al meermaals in de ogen. Bij hem werd in 2021 een agressieve vorm van lymfeklierkanker vastgesteld. Hij startte direct met chemotherapie, die leek aan te slaan. Maar in de daaropvolgende winter raakte hij besmet met het coronavirus en had hij meerdere longontstekingen. "Mijn organen werden op alle mogelijke manieren aangetast, die daardoor niet meer functioneerden en ik dacht dat het einde van mijn leven naderde", is hij eerlijk.