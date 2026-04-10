Parijs-Roubaix is zonder enige twijfel dé koers waar de renners het meest afzien op de fiets. Maar na een helse rit over de kasseien ligt er voor de winnaar wel een flinke beloning klaar. Zondag staat de 123e editie van de 'Hel van het Noorden' op het programma, met opnieuw Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar als grote favorieten. Hieronder lees je hoeveel er te verdienen valt.

Tussen Compiègne en de iconische wielerbaan van Roubaix wachten de renners 258,3 kilometer en maar liefst 54,8 kilometer aan kasseien, verdeeld over dertig stroken. De 'Hel van het Noorden' is geen gewone koers: lekke banden, valpartijen en pure slijtage bepalen het lot van de favorieten. Eén moment van pech en de droom is voorbij.

Voor Van der Poel staat er zondag iets unieks op het spel. In de Ronde van Vlaanderen was Pogacar dominant, maar op de kasseien van Parijs-Roubaix zijn de kaarten anders geschud. Dit parcours is Van der Poel op het lijf geschreven. Een vierde opeenvolgende zege zou hem mederecordhouder maken naast Roger De Vlaeminck en Tom Boonen. Ook Pogacar jaagt op geschiedenis: de Sloveen kan met winst alle vijf de monumenten op zijn naam schrijven.

Hoogste prijzengeld van alle monumenten

Van alle vijf de monumenten keert Parijs-Roubaix het hoogste bedrag uit. In totaal ligt er bij de mannen 91.000 euro klaar om te verdelen onder de top-20 van de uitslag. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld het totaal van 50.000 euro in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo. Ook bij de nog komende monumenten Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ligt het te verdelen bedrag een stuk lager.

De winnaar strijkt 30.000 euro op, de nummer twee 22.000 euro en de nummer drie 15.000 euro. Ook de vrouwen rijden zondag voor flink wat prijzengeld: zij verdelen 49.000 euro onderling, met 20.000 euro voor de winnares.

Prijzengeld Parijs-Roubaix

1. 30.000 euro

2. 22.000 euro

3. 15.000 euro

4. 7500 euro

5. 3200 euro

6. 1700 euro

7. 1500 euro

8. 1300 euro

9. 1200 euro

10. 1100 euro

11. 1000 euro

12. 900 euro

13. 800 euro

14. 700 euro

15. 600 euro

16 t/m 20. 500 euro

Ter vergelijking: Van der Poel pakte met zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen vorige week 10.000 euro. Diezelfde klassering in Parijs-Roubaix levert hem meer dan twee keer zoveel op.

Prijzengeld Parijs-Roubaix vrouwen

Opvallend is het verschil met de vrouwen. Bij de Ronde van Vlaanderen kregen mannen en vrouwen vorige week hetzelfde bedrag, maar dat is bij Parijs-Roubaix niet het geval. Vorig jaar ging die hoofdprijs naar Pauline Ferrand-Prévot. Dit jaar behoort Lotte Kopecky tot de grote favorieten, samen met Demi Vollering en Lorena Wiebes.

1. 20.000 euro

2. 11.000 euro

3. 6000 euro

4. 3000 euro

5. 2500 euro

6. 1500 euro

7. 800 euro

8. 600 euro

9. 500 euro

10 t/m 12. 400 euro

13 t/m 15. 300 euro

16 t/m 20. 500 euro