Mathieu van der Poel is het zoveelste slachtoffer van de harde ondergrond in Parijs-Roubaix. Na een lekke band heeft de Nederlandse topfavoriet inmiddels een ruime achterstand. Zijn kans op een vierde zege lijkt daardoor te zijn uitgesloten.

In navolging van Tadej Pogacar heeft nu ook Mathieu van der Poel te kampen met een lekke band. De Nederlandse coureur van Team Alpecin-Premier Tech kreeg mechanische pech op één van de vele kasseienstroken in Noord-Frankrijk. Daardoor lijken zijn kansen op de overwinning geslonken tot bijna nul.

Lekke band

Het waren opmerkelijke beelden. Van der Poel reed lek, maar kreeg supersnel een nieuwe fiets van teamgenoot Jasper Philipsen. Die bleek echter met andere pedalen te rijden, waardoor de Nederlandse kopman niet eens kon rijden op die fiets. Na nog langer gewacht te hebben, werd hij uiteindelijk geholpen door Tibor del Grosso. Het leed lijkt echter inmiddels al geschied.

Het is vooral zeer bijzonder dat er in het heetst van de strijd geen rekening werd gehouden met het afwijkende materiaal van topspurter Philipsen. De Belg rijdt immers al het hele jaar op een nieuw prototype pedalen. Daar had Van der Poel luttele secondes na zijn onfortuinlijke pech echter geen rekening mee gehouden.

Achterstand

De achterstand van de voormalig wereldkampioen op de kopgroep, met daarin onder meer Pogacar en Wout van Aert, is erg ruim. Al bijna twee minuten moet de Nederlander toegeven op de kopgroep. De unieke prestatie om De Hel van het Noorden voor de vierde opeenvolgende keer te winnen, is nu schier onmogelijk. Tenzij de voorste renners ook doen als eerder in de race met Pogacar.

Pogacar eerder ook lek

Een kleine twintig minuten eerder was het namelijk Pogacar die lek reed, en zelfs twee kasseienstroken op een neutrale fiets moest rijden. Hij keerde echter razendsnel terug, terwijl zijn achterstand op een gegeven moment ook bijna een minuut was. De voorste renners leken toen een tandje rustiger aan te doen, waarna de Sloveen op sleeptouw werd genomen door zijn teamgenoten. Dat lijkt bij Van der Poel niet meer te gaan gebeuren.