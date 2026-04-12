Drama voor Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner heeft zijn zinnen gezet op de overwinning in Parijs-Roubaix maar kreeg te maken met mechanische ongemak. Daardoor zijn de kansen van Pogacar flink toegenomen.

De grote chaos en het vele gestuiter op de kasseien heeft voor Tadej Pogacar een groot probleem opgeleverd. De Sloveen moest pardoes van zijn fiets afstappen na één van de vele kasseienstroken, vanwege mechanische pech. Het heeft alle schijn van een lekke band. Tot overmaat van ramp zat zijn volgwagen niet in de buurt. Een stomme fout van de teamleiding van UAE-Team Emirates.

Neutrale fiets

Daardoor zien we Popi momenteel zelfs op een neutrale fiets van Shimano. De felblauwe fiets van Pogacar is deels op hem afgesteld, maar natuurlijk niet zijn eigen stalen ros. Daardoor nemen de problemen van Pogacar veel toe, daar zijn volgauto in de smalle weggetjes niet snel langszij kan komen.

Achtervolging

Dus moest de Sloveense veelwinnaar ook de volgende kasseienstrook op de neutrale Shimano-fiets moeten rijden. Zijn achterstand op de voorste renners viel relatief gezien nog mee, maar is opgelopen tot bijna één minuut. Hij is nog altijd niet aangesloten. Inmiddels hebben diverse ploegmaats van de viervoudig Tour de France-winnaar op hem gewacht, om zo snel mogelijk terug te kunnen keren.

Of de rest van het peloton uit sportiviteit rustiger aan doet dan voorheen, of er simpelweg goed doorheen zit is onduidelijk. Maar Pogacar rijdt onder aanvoering van zijn teamgenoten van UAE keihard in de achtervolging. Het verschil is nog slechts twintig seconden, waarmee de aansluiting nabij lijkt.

Dylan van Baarle

Overigens is Pogacar dus niet de enige met pech. Dat overkwam ook de Nederlandse oud-winnaar Dylan van Baarle. De toprenner in dienst van de Franse ploeg Soudal-Quick Step kreeg eveneeens een lekke band en heeft moeten lossen. Daardoor lijkt eenzelfde stunt als in 2022, toen hij won, er niet nog eens in te zitten.