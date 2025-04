Prijzengeld Ronde van Vlaanderen 2025 | Mathieu van der Poel op jacht naar hoofdprijs

De Ronde van Vlaanderen is volgens kenners de mooiste wielerklassieker van het jaar. Voor de renners is niet alleen de race legendarisch, maar levert het ze ook nog een mooie pot aan prijzengeld op. Mathieu van der Poel weet hoe het is, want hij won in 2024 de laatste editie. Die zege smaakt vast naar meer, mede ook door het geld wat te verdienen valt.

Het prijzengeld van de Ronde van Vlaanderen 2025 is onveranderd ten opzichte van de editie van 2024. Dat betekent dat de renners samen precies 50.000 euro mogen verdelen, met het merendeel van die pot die is weggelegd voor de nummers één en twee. Zij mogen samen 30.000 euro verdelen, met natuurlijk het grootste deel voor de winnaar.

Bijzonder verzoek voor Mathieu van der Poel in Ronde van Vlaanderen: 'Dan moet hij trakteren' Het is zondag eindelijk tijd voor de Ronde van Vlaanderen en heel veel ogen zijn dan gericht op Mathieu van der Poel. De Nederlandse wielrenner (30) kan in België geschiedenis schrijven door voor de vierde keer in zijn leven de iconische wielerklassieker te winnen. Dat gaat hem financieel wel wat kosten, zo verzekeren enkele legendarische oud-wielrenners.

Tadej Pogacar

Zo dominant als Van der Poel in 2024 was, zal hij dit jaar niet kunnen zijn. Simpelweg omdat misschien wel de beste wielrenner ter wereld er ook weer is. Tadej Pogacar is van de partij in Vlaanderen en aast ook op de prijzenpot. Zeker ook omdat hij vorig jaar het monument niet reed. In 2023 won hij zijn tot nu enige 'Vlaanderens mooiste'.

Grote schrik voor favoriet Mathieu van der Poel in Ronde van Vlaanderen Een grote valpartij ontsierde de openingsfase van de Ronde van Vlaanderen zondagmiddag. Na ruim drie uur koersen, toen er nog ruim 130 kilometer te gaan was, schoot er een renner van EF (in het roze) onderuit en nam flink wat renners mee in zijn val.

Vrouwen evenveel als de mannen

Sinds Pogacar won is er bij het uitkeren van het prijzengeld iets bijzonders aan de hand. De organisatie keert sinds dat jaar hetzelfde prijzengeld uit aan zowel de mannen als de vrouwen. De winnares van de Ronde krijgt dus net zoveel als de winnaar. Daarmee pakte de Ronde van Vlaanderen een voortrekkersrol.

Prijzengeld Ronde van Vlaanderen 2025

Hieronder lees je wat het prijzengeld is voor de Ronde van Vlaanderen in de editie 2025.



Winnaar: 20.000 euro

Nummer 2: 10.000 euro

Nummer 3: 5000 euro

Nummer 4: 2500 euro

Nummer 5: 2000 euro

Nummer 6: 1500 euro

Nummer 7: 1500 euro

Nummer 8: 1000 euro

Nummer 9: 1000 euro

Nummers 10 tot en met 20: 500 euro

Favorieten

Bij de vrouwen is wereldkampioene Lotte Kopecky de grote favoriete voor de eindzege. Alle ogen zullen op de Belgische en haar ijzersterke ploeg SD Worx gericht zijn. Bij de mannen zijn er veel meer gegadigden voor de eindzege: naast Van der Poel en Pogacar worden ook de namen van Mads Pedersen en Wout van Aert genoemd. Van de Belgische favoriet is het de vraag hoe hij de klap van Dwars Door Vlaanderen eerder deze week heeft verwerkt.