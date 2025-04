Gevallen Mathieu van der Poel ziet af in Ronde van Vlaanderen, Tadej Pogacar steelt de show

De Ronde van Vlaanderen 2025 heeft een prachtige winnaar gekregen in Tadej Pogacar. De Sloveense wereldkampioen bleek de beste in een schitterend steekspel tussen de favorieten. Mathieu van der Poel moest op de laatste passage van de iconische kasseienmuur Oude Kwaremont zijn eeuwige rivaal laten gaan.

Pogacar was in de laatste 100 kilometer van de 109de editie van 'Vlaanderens Mooiste' de smaakmaker. Hij zorgde met zijn eerste aanvallen ervoor dat het peloton al snel uiteenviel en er een ware strijd tussen de vier topfavorieten ontstond. Met Van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen kreeg de koning van de klassiekers een schitterende finale. Met Pogacar in de witte regenboogtrui als solo-winnaar.

Kopgroep

Een kopgroep van acht man, met daarin twee Nederlanders, kreeg de zege van het peloton in de 269 kilometer lange rit door Vlaanderen. Timo Roosen (Picnic - PostNL) en Elmar Reinders (Jayco AlUla) werden pas in de laatste 100 kilometer ingerekend. Toen waren de ploegen van de favorieten net begonnen aan hun tactische steekspel. Elk team stuurde een mannetje naar voren, behalve UAE Team Emirates van Tadej Pogacar.

Problemen voor Van der Poel

Van der Poel werd vroeg in de koers opgeschrikt door een valpartij. Hij kon echter snel weer op de fiets stappen en werd door ploeggenoten op tijd voor de laatste 100 kilometer teruggebracht naar het peloton. Ook een fietswissel in de laatste vijftig kilometer zorgde nog voor enige vertraging en wat energieverspilling bij de winnaar van 2024.

Schitterend steekspel

Dat speelde een rol in de klap die Pogacar zelf uitdeelde op 55 kilometer van de streep. Uit het niks sprong de wereldkampioen weg. Hij werd meteen gecounterd door de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike. Matteo Jorgenson bracht Wout van Aert in het wiel van Pogacar. Van der Poel zat te ver van achteren en moest hard trappen om ook aan te sluiten. Het lukte hem, waarna Visma in een zetel zat. Met Tiesj Benoot had de gele brigade namelijk ook een mannetje voorop.

Van Aert barst en breekt

Wat volgde was een fantastisch steekspel tussen de toppers. Van Aert en Pedersen probeerden met demarrages schade te veroorzaken bij topfavorieten Pogacar en Van der Poel. Dat lukte nauwelijks. Na de vele pogingen waren de vier tot een drietal gedegradeerd. Van Aert moest de Belgische hoop op een 'eigen' winnaar voorlopig opgeven en reed met ploeggenoten achter de top drie aan.

Pogacar alleen weg

Maar Pogacar en Van der Poel reden niet écht door, waardoor Van Aert terug kon komen en zelfs nog één demarrage kon plaatsen. Tevergeefs, want binnen een paar seconden rekende Pogacar hem definitief in en kon alleen Van der Poel mee. Maar de Nederlander kon de zoveelste aanzet van de wereldkampioen op 19 kilometer van de streep niet beantwoorden en was met Van Aert veroordeeld tot de achtervolging.

Snelste Ronde ooit

Pogacar kwam solo aan en pakte zijn tweede Ronde van Vlaanderen, na zijn zege in 2023. Met 45 kilometer per uur was het de snelste Ronde van Vlaanderen ooit. De Deen Mads Pedersen won het sprintje van de rest en werd dus tweede, voor Van der Poel en Van Aert.