Lotte Kopecky toont haar spierballen en pakt recordzege in Ronde van Vlaanderen, grote concurrente valt

Lotte Kopecky heeft haar status als topfavoriete in de Ronde van Vlaanderen meer dan waargemaakt. In het maagdelijk wit met regenboog op haar truitje klopte ze haar drie medevluchters in de sprint en werd ze alleen recordhouder in 'Vlaanderens Mooiste'. Mooi nieuws was er ook voor de vrouw van renner Dylan van Baarle, die tweede werd.

De vrouwenkoers werd ontsierd door een vroege valpartij, waarbij een favoriete voor de eindzege hard op de grond terecht kwam. De Italiaanse Elisa Longo Borghini moest de race al vroeg verlaten en kon haar verworven status als topfavoriete niet waarmaken. De 33-jarige renster won woensdag nog Dwars Door Vlaanderen, maar kon dat in de grote Ronde van Vlaanderen geen vervolg geven.

Lotte Kopecky

Dus waren alle ogen gericht op wereldkampioene Lotte Kopecky. Zij bezorgde haar SD Worx-ploeggenoot Lorena Wiebes dit seizoen al vele zeges. De Nederlandse, die ook betrokken was bij een valpartij in de openingsfase van deze Ronde, won onder andere Gent-Wevelgem, Brugge-De Panne en Milaan-San Remo. Zij wist dat de ploeg tijdens 'Vlaanderens Mooiste' vol voor Kopecky zou gaan.

Belgische hoop

De Belgische moest ervoor zorgen dat de tienduizenden Belgische fans langs de weg alsnog iets te vieren hadden. Bij de mannen zagen ze de nationale hoop Wout van Aert vierde worden achter de kanonnen Tadej Pogacar, Mads Pedersen en Mathieu van der Poel. Kopecky liet niets aan het toeval over en besloot in de kopgroep te gaan zitten en zo richting de finish proberen te komen.

Vrouw van Dylan van Baarle

Kopecky kreeg gezelschap van Liane Lippert, de Poolse topper Katarzyna Niewiadoma en de Française Pauline Ferrand-Prévot. Zij is de vrouw van de Nederlandse renner Dylan van Baarle. Hij pakte na Van der Poel als enige andere Nederlander nog een deel van het prijzengeld. Ferrand-Prévot won op de Olympische Spelen in Parijs 2024 goud in het mountainbiken.

20.000 euro

Richting de finish probeerde geen van de drie vrouwen om het Kopecky moeilijk te maken. De Belgische kon onbedreigd naar haar derde zege in Ronde van Vlaanderen. Daarmee is ze recordhouder in de koers. Zij pakt, net als Tadej Pogacar bij de mannen, in de wereldkampioenentrui de hoofdprijs van 20.000 euro. Ferrand-Prévot werd tweede en pakt dus 10.000 euro.