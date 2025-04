Bijzonder verzoek voor Mathieu van der Poel in Ronde van Vlaanderen: 'Dan moet hij trakteren'

Het is zondag eindelijk tijd voor de Ronde van Vlaanderen en heel veel ogen zijn dan gericht op Mathieu van der Poel. De Nederlandse wielrenner (30) kan in België geschiedenis schrijven door voor de vierde keer in zijn leven de iconische wielerklassieker te winnen. Dat gaat hem financieel wel wat kosten, zo verzekeren enkele legendarische oud-wielrenners.

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck is een van de topfavorieten en dat heeft alles te maken met zijn topvorm én geschiedenis in de Ronde van Vlaanderen. Hij won al drie keer eerder (2020. 2022, 2024) Vlaanderens Mooiste. Daarmee staat hij in een iconisch rijtje met Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara.

Van der Poel kan geschiedenis schrijven

Maar vier keer De Ronde winnen, dat lukte nog niemand. Van der Poel kan dus geschiedenis schrijven. Mocht dat gebeuren wil Cancellara er in gesprek met de NOS wel wat voor terug zien. "Als hij het haalt dan moet hij op een diner, of zoiets, trakteren voor alle renners die ooit drie keer hebben gewonnen." De Zwitser, die in 2010, 2013 en 2014 won, ziet Van der Poel het hoe dan ooit wel waarmaken. "Hij kan het halen. En anders heeft Van der Poel nog wel een aantal jaar om het record nog te verbreken."

Ploeg grootste concurrent Mathieu van der Poel geeft duidelijk signaal af voor Ronde van Vlaanderen Met imposante zeges in Milaan-San Remo en de E3 Saxo Classic staat Mathieu van der Poel als absolute topfavoriet aan de streep bij de Ronde van Vlaanderen. Toch zal hij het benauwd krijgen van de knechten die zijn voornaamste concurrent Tadej Pogacar steunen in 'Vlaanderens Mooiste'.

'Raar als Van der Poel niet wint'

Zijn rivaal van ongeveer 15 jaar geleden, Tom Boonen, denkt dat het zondag al gaat gebeuren. Van der Poel won Milaan San Remo en de E3 Saxo Classic en lijkt in de vorm van zijn leven. Boonen verwacht dat er niemand is die het niveau van Van der Poel aantikt in dit soort wedstrijden. "Ik denk dat het record wel afgepakt gaat worden, aldus de winnaar van de edities in 2005, 2006 en 2012. "Het zou raar zijn als hij niet wint."

Dit is de vriendin van Mathieu van der Poel: Roxanne Bertels onder indruk van berucht hotelincident en verslaafd aan pilates Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na veel races?

De concurrentie komt deze editie van een aantal toprenners. In tegenstelling tot vorig jaar zijn Mads Pedersen, Tadej Pogacar en Wout van Aert er bij. De Sloveense wereldkampioen versloeg Van der Poel al eens in de editie van 2023. Ook in 2019 en 2021 werd Van der Poel geklopt, maar de toenmalige winnaars Alberto Bettiol en Kasper Asgreen zijn er dit jaar niet bij.

Waar is de Ronde van Vlaanderen te zien?

Wielerliefhebbers komen al vroeg aan hun trekken. De start van de bijzonder lange (bijna 270 kilometer) klassieker vindt om 10.00 uur plaats in Brugge. Daardoor beginnen de uitzending van de NOS online al om 9.50 uur. Op NPO1 begint de uitzending 'pas' om 13.10 uur. Liefhebbers die liever naar de Belgische zender VRT1 kijken kunnen daar al om 9.15 uur terecht. Overigens is de wedstrijd ook vanaf 9.45 uur te zien op Eurosport en HBO Max

Grote tragedie ontsiert Ronde van Vlaanderen: twee dodelijke ongevallen, één Nederlander overleden De Ronde van Vlaanderen begint zondag in mineur. Tijdens de amateurkoers op zaterdag, een voorproefje op de profwedstrijd, zijn twee deelnemers overleden. Daarnaast vielen er tientallen gewonden. "Onvermijdelijk", aldus de organisatie.

Later op de dag is het de beurt aan de vrouwen. Zij starten later en zijn live op televisie te zien als de mannenkoers is afgelopen. Kun je niet wachten, dan kun je online bij de NOS en bij VRT Canvas en HBO Max rond 15.00 uur terecht.