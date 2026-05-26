Wielerkoppel Lotte Kopecky en Axel Merckx is maandagochtend in besloten kring getrouwd. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie en zijn gehuwd in het stadhuis van Brugge. Wielericoon Eddy Merckx, de vader van Axel, kon niet bij de plechtigheid aanwezig zijn.

De twee hebben er bewust voor gekozen om in stilte te trouwen met een bescheiden plechtigheid. Er was slechts een beperkt aantal mensen aanwezig. (Schoon)vader Eddy Merckx kon er niet bij zijn, meldt Het Nieuwsblad.

De vijfvoudig Tour de France-winnaar kampt met gezondheidsproblemen. Hij werd begin deze maand nog geopereerd aan een ontsteking aan zijn heup. Dat was voor hem de achtste ingreep in twee jaar tijd.

Wielercarrière

Kopecky (30) kan steun bij haar man Merckx (53) vinden in haar succesvolle wielercarrière. "We weten allebei hoe de wereld werkt waar we in zitten", zij de renster ooit tegen het Belgische medium. “Ik kom niet meer alleen thuis. Ik ben heel gelukkig”, zei Kopecky eerder ook al over hun relatie. “Er is nu iemand op wie ik kan terugvallen en waarmee ik ook de moeilijke momenten kan delen.”

Merckx bezocht dit jaar veel koersen van Kopecky. Hij is niet meer actief als wielrenner en kan regelmatig met haar meereizen. Hij zag zijn vrouw in februari nog Europees kampioen worden in het baanwielrennen.

Kopecky won dit jaar ook Milaan-San Remo. Het was haar eerste titel in die koers. In de Vuelta Femenina won ze de vierde etappe. Haar team SD Worx - Protime hoopte met Anna van der Breggen voor de eindzege te gaan, maar zij moest het doen met de tweede plaats. In de slotetappe in Spanje met aankomst op de lastige Alto de l'Angliru moest ze de leiding afstaan aan de Spaanse Paula Blasi. Kopecky werd uiteindelijk vijftigste.

