Schrikmoment voor Primoz Roglic in aanloop naar tijdrit Giro d'Italia

Primoz Roglic kende in aanloop naar de tijdrit in de Giro d'Italia een vervelend moment. De wielrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe ging bij de verkenning van het circuit onderuit, maar stond snel weer op.

De deelnemers aan de Ronde van Italië hebben dinsdag een individuele tijdrit over ruim 28 kilometer van Lucca naar Pisa op het programma staan. Het parcours is glad door aanhoudende regenval.

Favoriet, maar op achterstand

Roglic verloor zondag in de negende etappe tijd na een val en een lekke band. De Sloveense favoriet voor de eindzege heeft een achterstand van ruim twee minuten op de Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro. Roglic wil in de tweede tijdrit van deze Giro tijd goedmaken. Hij eindigde als tweede in de eerste tijdrit.

De 35-jarige Sloveen reed al wel meerdere dagen in het roze, maar moet het door de eerdere valpartij momenteel doen met de tiende plek. UAE-rijder Del Toro heeft minimaal één minuut voorsprong op zijn achtervolger. Er rijden in totaal vier renners van UAE Team Emirates-RXG in de top tien. Thymen Arensman is op plek 13 de eerste Nederlander.

Regenval

De Giro d'Italia tweette even voor half 2 - toen de eerste renner net begon aan zijn tijdrit - dat het hard regende. Het is nog maar de vraag hoeveel invloed dat gaat hebben op de gladheid én de tijden.