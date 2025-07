Lorena Wiebes is in topvorm in de Giro d'Italia Femminile. De Nederlandse boekte donderdag haar tweede overwinning in vijf etappes. Daarvoor rekende Wiebes in de sprint van een kleine groep af met haar taaie landgenote Marianne Vos.

De wind speelde een grote rol in de laatste vlakke rit in deze Giro. Een groep van zo'n vijftien rensters bereikte als eerste de finish, met daarin ook de Zwitserse klassementsleidster Marlen Reusser (Movistar) en haar naaste belager Elisa Longo Borghini uit Italië. Ook Anna van der Breggen was mee. De Nederlandse van SD Worx - Protime klom in het klassement van de zesde naar de derde plaats.

Nederlandse toprenster spreekt van geluk na door zware valpartij getekende etappe Giro d'Italia De Giro d'Italia voor vrouwen kende dinsdag vergelijkbare problemen als de Tour de France bij de mannen op maandag. Door het natte wegdek was er een enorme valpartij, die de derde etappe in de Italiaanse rittenkoers tekende. De Nederlandse toprenster Lorena Wiebes kwam met geluk als eerste over de streep.

Peloton door midden

Ruim 50 kilometer voor de finish brak het peloton, dat achter een kopgroep aanreed, in tweeën door de plots opkomende zijwind. Reusser was attent mee in de eerste groep, net als haar grootste concurrente Elisa Longo Borghini, Van der Breggen, Wiebes, de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky en Vos. Laatstgenoemde mikte op haar 33e zege in de Ronde van Italië, waarmee ze haar record qua dagzeges nog wat had verstevigd.

De Australische Sarah Gigante, de ritwinnares van woensdag en de nummer 3 van het klassement, had de slag gemist. Net als de Duitse Antonia Niedermaier en de Nederlandse Pauliena Rooijakkers, rensters die net voor Van der Breggen in het klassement stonden.

'We kunnen heel tevreden zijn'

Wiebes had met Kopecky en de Italiaanse Barbara Guarischi haar perfecte lead-out mee en won overtuigend. "We zaten met veel rensters in die eerste groep en moesten het afmaken", vertelde Wiebes, die in totaal al vijf keer een rit won in de Giro, in het flashinterview. "Ook voor Anna was dit een goede zaak. We kunnen heel tevreden zijn", aldus de Nederlandse die haar 107e profzege boekte.

PROFESSIONAL WIN NUMBER 107! 🏆



Lorena Wiebes victorious on the circuit after the group of favourites went clear! 🚀 pic.twitter.com/YezLHTMS4e — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 10, 2025

Vanaf de zesde etappe zal Wiebes niet meer haar trui van het Europees kampioenschap dragen. In plaats daarvan is ze gehuld in de rode sprinttrui.