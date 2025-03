Start van Tour de France 2027 voor het eerst in 'magische stad': 'De heuvels en steile klimmetjes gebruiken'

De Tour de France van dit jaar in Lille én van 2026 in Barcelona moeten nog beginnen, maar de organisatie van de grootste wielerronde van de kalender heeft de bijzondere startplaats van 2027 al bekendgemaakt.

De Tour de France begint in 2027 in het Schotse Edinburgh. De eerste drie etappes worden verreden in Schotland, Engeland en Wales. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt in de Schotse hoofdstad. Het is voor het eerst dat Schotland de eer krijgt voor het Grand Départ, zoals de start van de Tour zo mooi heet.

Enorm veel toeschouwers

Het wordt de derde keer dat de Tour vanuit Groot-Brittannië vertrekt. Eerder gebeurde dat in 2007 in Londen en in 2014 in Yorkshire. Ook de Tour de France voor vrouwen begint in 2027 in Groot-Brittannië. De exacte locatie is nog niet bekendgemaakt. De laatste keer dat de Tour op Britse bodem was leverde dat ongekende toeschouwersaantallen op. Naar schatting meer dan 3 miljoen mensen zagen de renners passeren.

'Magische stad'

"Het was fenomenaal", zei Tourdirecteur Christian Prudhomme tegen persbureau AFP. "We werden geconfronteerd met muren van mensen." Prudhomme noemde Edinburgh een "magische stad", die hij eigenlijk al veel eerder had willen bezoeken met de Tour. Maar de afstand naar het Franse vasteland vormde een obstakel.

Joker

"Schotland was al een kandidaat toen het Yorkshire werd in 2014. Een van de grootste verschillen was toen de afstand tot Frankrijk. Maar sindsdien zijn er nieuwe UCI-regels die betekenen dat we eens in de vier jaar een joker hebben om al op vrijdag te starten." Organisator ASO gebruikte deze verruiming van de regels in 2022 voor de start in Kopenhagen. Vijf jaar later begint de Tour opnieuw op vrijdag, op 2 juli 2027.

'Heuvels en steile klimmetjes'

Details over het drieluik werden nog niet bekendgemaakt. Wel werd duidelijk dat het peloton meteen richting Engeland gaat, waar ook de tweede etappe wordt verreden. Op 4 juli volgt een rit over de heuvels van Wales. Prudhomme voorspelde dat de ontwerpers van de route zeker "de heuvels en steile klimmetjes zullen gebruiken zodat de klassementsmannen zich moeten laten zien". Maandag is een rustdag waarop de karavaan de oversteek naar Frankrijk maakt.