De jonge Britse sprinter Matthew Brennan heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige renner maakte in Roquetes prachtig teamwork van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike af en klopte Jordi Meeus op de streep.

De 173,4 kilometer lange etappe van Falset naar Roquetes was alleen in het midden vlak. Niet dat er omheen nou veel geklommen hoefde te worden, er lag immers maar één beklimming van de derde categorie. Maar toch: het was toch ook weer niet vlak genoeg voor de sprintersploegen om de volledige etappe in de controle te kunnen rijden. Toch kregen ze het voor elkaar om de gelederen gesloten te houden. Na een vluchtpoging van een vijftal onbekende renners was alles gericht op de sprint en die ging Visma dominant aan.

Luxe trein

Met de luxe trein van Wout van Aert en Christophe Laporte voor hem kon Brennan wachten tot de laatste meters om zichzelf te lanceren. De Belg en de Fransman zetten Brennan perfect af na een moeilijke bocht in de laatste kilometer. Met overmacht sprintte hij Meeus (Red Bull) naar plek twee. Albanese werd derde, terwijl de uitbollende Laporte ook nog eens zevende werd. Een zeer succesvolle etappe voor de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike. Brennan won zondag ook al de tweede etappe, ook toen in de sprint.

Sprint en strijd om groen

Ethan Hayter, de nummer twee in het sprintklassement achter Pogacar, deed fijne zaken voor het klassement om de groene trui. De Brit had die woensdag om zijn schouders, omdat Pogacar maar één trui tegelijk aan kan en de rode leiderstrui van het algemeen klassement voorgaat. Hayter won de tussensprint en pakte zodoende veel punten. Op de finish lagen echter nog meer punten klaar en daar reed Visma | Lease a Bike voor. Brennan doet dus ook goede zaken voor het sprintklassement.

Nederlandse uitvaller

De Vuelta kreeg woensdag de eerste Nederlandse uitvaller. Roel van Sintmaartensdijk van Lotto-Intermarché moest opgeven na een valpartij. Ook de Belgische klassementsman Cian Uijtdebroeks van Movistar moest na zijn tranen van dinsdag de strijd staken.

Klassementen

Pogacar domineert zoals gezegd het algemeen klassement en lijkt vooralsnog onbedreigd naar de eindzege in de Ronde van Spanje te kunnen. De Sloveen jaagt op een iconische hattrick van alle drie de grote rondes op zijn naam. Eerder dit jaar maakte rivaal Jonas Vingegaard dat rijtje al compleet toen hij de Giro won. In de Tour kon de Deen van Visma | Lease a Bike vervolgens Pogacar niet uitdagen, omdat hij bij een harde val zijn sleutelbeen brak en uit de koers moest stappen.

Voor Pogacar wacht na de Vuelta ook het WK nog, waar hij zijn regenboogtrui hoopt te verdedigen. Ook krachten sparen dus deze Vuelta, maar dat kan gezien zijn riante voorsprong. Hij is momenteel leider in alle klassementen, behalve de strijd om de jongerentrui.

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