Mathieu van der Poel kwam zondag als dertigste over de finish tijdens de WK mountainbike, waar hij zijn zinnen had gezet op de eerste wereldtitel aldaar. De Nederlandse alleskunner greep zo weer naast zijn gedroomde doel en stak zijn teleurstelling na afloop niet onder stoelen of banken.

“Die slechte resultaten stapelen zich nu inderdaad wel een beetje op”, reageerde Van der Poel na afloop in gesprek met Wielerflits. “Maar vorig jaar voelde ik het wel aankomen dat ik niet 100 procent was op het WK. Nu had ik er een stuk meer van verwacht. Maar ik kan er niks meer aan veranderen. Helaas zitten dit soort dagen er ook tussen.”

De 31-jarige renner werd tijdens het vorige WK 31ste, nu dus een plekje beter. Maar zijn achterstand op winnaar Tom Pidcock sprak boekdelen: bijna vijf minuten. “Ik had vandaag geen power in mijn benen. Het was gewoon echt niet goed. Ik voelde me vorige week en deze week goed in de trainingen, maar een mountainbikeparcours liegt niet.”

'Komt voor mij ook onverwacht'

Het had wel gekund, want Pidcock startte op dezelfde startrij (vijfde) als Van der Poel. Maar waar de Brit domineerde en na afloop van zijn gouden medaille in tranen zijn zege opdroeg aan zijn overleden landgenoot Finley Tarling (19), daar speelde Van der Poel geen enkele rol van betekenis. “Ik had al vrij vroeg in de wedstrijd door dat ik slechte benen had. Daarom komt deze prestatie voor mij ook onverwacht. Het is hetzelfde verhaal als vorig jaar. De race voor het WK was goed en op het WK zelf slecht. Ik heb daar nu nog geen verklaring voor.”

WK op de weg

Van der Poel kan zich nu gaan richten op de WK op de weg, waar hij hoopt voor de tweede keer de regenboogtrui te winnen. In Tadej Pogacar heeft hij mogelijk een concurrent minder in Montreal, want de Sloveen viel in de Vuelta zo hard dat hij in een ambulance de koers verliet en met een breuk in zijn sleutelbeen kampt.