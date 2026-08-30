Mathieu van der Poel moet weer een streep zetten door hét grote doel in zijn carrière. De Nederlandse toprenner wilde zondag dolgraag wereldkampioen mountainbike worden, maar beleefde in Val di Sole een complete offday. Hij kwam op flinke achterstand van de leiding binnen.

Eigenlijk zat het er vanaf het begin al niet in voor Van der Poel. De Nederlander raakte snel op achterstand en moest in de achtervolging op een viertal ontsnappers. Vooral de Canadees Cole Punchard was een opvallende naam in die kopgroep, waar verder erkende mountainbikers als Charlie Aldridge, Adrien Boichis en de Chileen Martin Vidaurre Kossmann in zaten.

Geen enkele rol van betekenis

Aldridge zat echter ook vooral te wachten op Thomas Pidcock achter hem. Zijn landgenoot kwam er met grote snelheid aan en nam halverwege het heft in handen. De Brit reed de Franse topfavoriet er af en kreeg alleen Aldridge en Kossmann mee. Van der Poel bungelde op ruim twee minuten van de kop buiten de top-twintig en speelde dus geen enkele rol van betekenis in de strijd om de medailles.

Thomas Pidcock wereldkampioen

In de voorlaatste ronde reed Pidcock, net zo'n alleskunner en veelwinnaar als Van der Poel, weg bij de rest en kwam hij na een kleine anderhalf uur koers solo over de streep voor zijn wereldtitel. Aldridge werd achter hem tweede en het brons ging verrassend naar de Canadees Punchard. Tot zijn eigen ongeloof mocht hij zich melden voor de podiumceremonie. De Chileen Kossmann kreeg pech en moest een zeker lijkende medaille opgeven. Van der Poel kwam uiteindelijk als dertigste binnen op 4 minuut 40 van Pidcock. Vorige week tijdens de wereldbeker werd hij nog tweede in Frankrijk.

WK weer een teleurstelling

Voor de Nederlander is dat een hard gelag. Van der Poel heeft immers al wereldtitels op zijn naam staan op de weg (2023), in het veldrijden (meervoudig wereldkampioen) en op de gravel. Alleen de regenboogtrui op de mountainbike ontbreekt nog in zijn indrukwekkende palmares. Van der Poel doet al tien jaar mee aan wedstrijden op de mountainbike. Hij won in 2019 de Europese titel en haalde een derde plaats op het WK in 2018. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kwam hij ten val.

Vierde plek voor Puck Pieterse

Eerder op de dag moest Puck Pieterse genoegen nemen met de vierde plek bij de vrouwen. De Nederlandse begon als 27e aan haar wedstrijd, maar knokte zich knap terug naar voren en hield lange tijd zicht op een medaille.

In de slotfase moest ze uiteindelijk Sina Frei, Martina Berta en Nicole Köller voor zich dulden, met een achterstand van 18 seconden op de bronzen plak. Ondanks het gemis van een medaille kijkt Pieterse terug op een sterk seizoen, met eerder al een wereldbekerzege in Nové Město en de bolletjestrui in de Tour de France Femmes.