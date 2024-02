Tim Merlier wint eerste etappe in de UAE Tour, tweede plek voor Arvid de Kleijn

Tim Merlier heeft maandag de eerste etappe in de UAE Tour gewonnen met een tijd van 3:09:55. De Belgische renner kwam in de laatste meters van de eindsprint nog aan kop. Nederlander Arvid de Kleijn pakte de tweede plek in de openingsrit van de meerdaagse wielerwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten.

Tijdens de laatste meters van de etappe kwam een groot deel van de renners ten val. Merlier en De Kleijn konden de valpartij ontwijken en kwamen als eerste en tweede over de finish. Italiaan Jakub Marekzko werd derde. De vierde plek was voor Nederlander Fabio Jakobsen.

De openingsrit van de UAE Tour wordt door de organisatie omschreven als 'de woestijnetappe'. De eerste vijftig kilometer werd over brede rechte wegen gereden. Na een tussensprint in Liwa kwamen de renners in een open duingebied.

UAE Tour © Getty Images

De vierde, vijfde en zesde rit in de UAE Tour zijn volledig vlak en nodigen uit tot een massasprint. Hier zullen de snelle Nederlanders Jakobsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen beter tot hun recht komen en kans maken op de etappewinst.

Vorig jaar werd de wielerwedstrijd gewonnen door Remco Evenepoel. Hij doet dit jaar niet mee aan de UAE Tour. Favoriet voor de overwinning is Adam Yates, die dit seizoen ook al de Tour of Oman wist te winnen. Vorig jaar werd hij derde in het eindklassement, één minuut achter Evenepoel.