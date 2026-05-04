Toprenner Wout van Aert is ruim drie weken na zijn zegen in Parijs-Roubaix gehuldigd voor zijn overwinning in het wielermonument. Samen met zijn zoontjes werd hij op aandoenlijke wijze in het zonnetje gezet door zijn ploeg.

Van Aert boekte drie weken terug een van zijn mooiste overwinningen van zijn loopbaan. De 31-jarige Belg wist na zijn zege in Milaan-San Remo uit 2020 zijn tweede wielermonument te winnen, namelijk Parijs-Roubaix. In een sprint over de legendarische wielerbaan wist hij Tadej Pogacar te kloppen in een sprint. Mathieu van der Poel kon zich niet mengen in de strijd wegens materiaalpech.

Aandoenlijke huldiging

Na zijn zege in Parijs-Roubaix genoot Van Aert van een korte vakantie om zich op te laden na een hectisch voorjaar. Maandag, bij terugkomst bij zijn ploeg Visma | Lease a Bike in Den Bosch, werd hij feestelijk onthaald. Ruim honderd werknemers hadden zich verzameld om de Vlaming in het zonnetje te zetten.

Zo moest Van Aert een zee van gele fakkels door. Gelukkig deed hij dat niet alleen. De alleskunner op de fiets werd vergezeld door zijn vrouw Sarah de Bie en zijn kinderen Georges en Jerome. Naast Van Aert werden ook vijf andere ploegleden in het zonnetje gezet, zoals een mecanicien en de vader én schoonvader van Van Aert. Zo ontvingen zij allen een mini-kassei wegens hun bijdragen aan de overwinning van Parijs-Roubaix.

'Heel bijzonder moment'

Na alle festiviteiten gaf Van Aert ook een uitgebreid interview aan VTM waarin hij terugblikte op zijn historische zegen. Daarin deelde hij een mooie anekdote over een persoonlijk gesprek met de Belgische koning. "‘s Nachts kon ik niet slapen. Om 4 uur ben ik opgestaan en dan ben ik begonnen mijn berichten te lezen. Een van de berichtjes was van iemand van het koningshuis", zo begon hij. "Om 8 uur hing ik aan de lijn met de koning, dat was speciaal. Geen geheimen, ik heb hem bedankt dat hij me feliciteerde. Hij zei me dat ik het land trots heb gemaakt. Een heel bijzonder moment."