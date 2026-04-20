Wout van Aert beleefde iets meer dan een week geleden misschien wel zijn mooiste overwinning ooit. De eeuwige rivaal van Mathieu van der Poel kan het nog altijd moeilijk beseffen. Vooral hoe kinderen nu tegen hem aankijken, doet Van Aert zeer veel deugd.

Het was voor Wout van Aert een kinderdroom die uitkwam. Tijdens Parijs-Roubaix versloeg hij de topfavorieten Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, en snelde daarmee naar zijn eerste overwinning in een kasseienmonument ooit. Het leidde bovendien tot een zeer emotionele wielrenner, die een kleine anderhalve week later nog altijd niet kan geloven wat hij teweeg heeft gebracht.

'Emoties moeilijk te begrijpen'

Van Aert steeg in Noord-Frankrijk tot ongekende hoogte, al was zijn voorbereiding allesbehalve vlekkeloos. "Ik was uitgeput na de verkenning op donderdag. Ik voelde me niet goed", vertelt de renner van Team Visma | Lease a Bike daarover, in gesprek met Sporza. "Als renner wil je je elke dag goed voelen. Het was een vreemde aanloop. Op zaterdag voelde ik me wel weer hongerig." Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Van Aert, die de laatste jaren met veel tegenslagen kampte. Dat zorgde voor enorm veel lieve reacties na zijn triomf.

"Ook voor mij zijn de waanzin en de emoties van mensen soms moeilijk te begrijpen", meent Van Aert, die nog altijd niet kan geloven hoe de wielerwereld op hem reageerde. "Ik doe gewoon mijn job en jaag mijn droom na. Het is leuk om deel uit te maken van een geweldig team en een geweldige sport. Ik ben er nooit aan begonnen om een rolmodel te zijn."

Inspiratiebron

Vooral de nieuwe functie als rolmodel doet de 31-jarige Vlaming veel deugd. "Ik geniet er wel van. Kinderen inspireren is het beste wat er is. De bewondering in hun ogen... Ik denk dat het goed is dat ik het niet te veel probeer te begrijpen."

Of Van Aert na zijn overwinning in Roubaix denkt dat zijn carrière is vervolmaakt? "Ik kan niet denken aan een nóg groter hoogtepunt in mijn carrière", vertelt hij daar eerlijk over. "Ik hoop dat er nog successen komen, maar op dit moment ben ik nog aan het genieten."

'Opluchting'

In ieder geval bracht zijn overwinning in de koers, die hij al sinds het overlijden van een ploegmaat in 2018 wilde winnen, hem veel rust. "Het is raar om te zeggen, maar die zondag voelde het meteen als een opluchting, nog veel meer dan na andere prestaties. Het voelde zo door het lange wachten, want ik moest lang geduldig zijn. Dat maakte het specialer", besluit een apetrotse Van Aert.