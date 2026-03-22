De Poolse renster Katarzyna Niewiadoma zorgde zaterdag voor een schok met haar zware crash in Milaan-San Remo. Inmiddels heeft de toprenster gereageerd op haar crash en in die reactie bedankt ze ook haar rivale Kim Le Court.

De Sanremo Donne werd gewonnen door Lotte Kopecky, maar veel mensen dachten achteraf terug aan de harde crash in de afdaling van de bekende klim de Cipressa. Niewiadoma wilde namens Canyon//SRAM de aanval inzetten op een aantal rensters die weg waren gesprongen in de afdaling. De Poolse ging echter dermate hard, dat ze in een onoverzichtelijke bocht ten val kwam. Daardoor kwam achter haar nog veel meer rensters ten val.

Margaux Vigié van Visma | Lease a Bike viel over de railing heen en ook Debora Silvestri schoot op een heel nare manier over de vangrail heen. Die rensters reden allemaal tegen Niewiadoma aan, die als veroorzaakster van de valpartij onderop lag. De Poolse toprenster stond echter weer op en ze leek geen zware blessures te hebben. Dat laat ze nu ook weten in een reactie op haar Instagram.

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.

Via Instagram heeft Silvestri haar ploeg een update gegeven na de nare val in Sanremo Donne. Ze heeft de nacht onder medisch toezicht in het ziekenhuis doorgebracht. Silvestri liep uiteindelijk vijf gebroken ribben en een breuk in haar schouder op. De Italiaanse zal dus nog lange tijd moeten revalideren voordat ze weer in actie kan komen.

Reacties na horrorcrash

"Zoals mijn coach zei, als je geen risico's neemt, dan is het geen topsport", zo vertelde Niewiadoma in haar post op Instagram. Daarmee doelde ze op haar risicovolle afdalen in Sanremo Donne. "Ik had misschien wat opmerkzamer kunnen zijn, maar ik wilde ook van elke kans gebruik maken die ik kreeg."

Ook komt Niewiadoma met prachtige woorden voor haar rivale Kim Le Court. Volgens de Poolse was zij degene die direct kwam kijken of het goed met haar ging. "Ik ben heel bij dat ik er met schaafwonden en blauwe plekken vanaf ben gekomen. Ik ben heel dankbaar voor de steun van mijn team en van Kim Le Court. Zij kwam checken of ik wel oké was. Dat wordt enorm gewaardeerd. Ik hoop ook dat alle rensters die betrokken waren bij de crash oké zijn", sluit Niewiadoma haar bericht af.

Onder haar post komen veel collega's uit de wielerwereld met mooie en liefdevolle reacties. Demi Vollering reageert met emoji's en ook Le Court laat weten dat ze 'blij is dat Niewiadoma oké is'. Ook de ploeg van de Poolse komt nog met een reactie. "Hoe hoger je klimt, hoe harder je valt. Vandaag was de kwaliteit van Niewiadoma niet genoeg", laat Canyon//SRAM weten via social media. De ploeg bedankt ook de concurrenten van AG Insurance - Soudal. Zij checkten of het goed ging met de rensters die vielen bij de crash.