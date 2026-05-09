Anna van der Breggen greep zaterdag net naast de eindzege in de Vuelta Femenina. Ze houdt een dubbel gevoel over aan de koers en reageerde na afloop via haar team SD Worx - Protime. "Ik heb gevochten voor alles wat ik waard was.

Van der Breggen is zowel teleurgesteld als trots na haar tweede plaats in de Vuelta Femenina. De 36-jarige renster moest in de slotetappe in Spanje met aankomst op de lastige Alto de l'Angliru de leiding afstaan aan de Spaanse Paula Blasi.

'Extra pijnlijk'

"Ik heb mijn best gedaan, maar het was net niet genoeg, en dat zuigt nu echt", liet Van der Breggen via haar team weten. "Ik heb gevochten voor alles wat ik waard was, maar uiteindelijk kwam ik net tekort. Het is extra pijnlijk omdat ik op de laatste steile sectie van de Angliru eigenlijk best dichtbij kwam."

Van der Breggen herstelde zich in de slotkilometers om de Franse Marion Bunel voor te blijven en tweede te worden. Ze is trots op zichzelf en op de ploeg die drie ritzeges en de groene puntentrui veroverde. "Na mijn comeback had ik gehoopt dat vechten om de eindzege in een grote ronde weer mogelijk was. Het is geweldig om al zo dicht bij de top te staan. Dit geeft me het vertrouwen."

Donderdag waren er nog zorgen rond de ervaren Van der Breggen, die in 2022 stopte als profrenster maar in 2025 na drie jaar pauze weer terugkeerde. Ze kwam ten val, maar de schade viel gelukkig mee. Een dag later won ze de etappe en veroverde ze de rode trui.

Dubbel gevoel

Ploegleider Danny Stam had hetzelfde dubbele gevoel. "Ik denk dat we een hele mooie Vuelta Femenina hebben gereden, met drie ritzeges. Natuurlijk hadden we gehoopt het eindklassement ook thuis te kunnen brengen, maar de Angliru liegt niet."

"De teleurstelling overheerst nog, dat hoort ook bij topsport", vervolgt hij. "Daar moeten we echter snel overheen stappen en kijken naar wat we als team hebben neergezet. We kwamen hierheen met het doel een ritzege te pakken en te kijken of een podiumplaats in het klassement mogelijk was. Dat hebben we ruimschoots bereikt."

