De achtste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen werd zaterdag ingekort vanwege gevaarlijke omstandigheden. Dat was voor rozetruidraagster Anna van der Breggen even schakelen. Ze voelde zich juist goed op de fiets en hoopt die vorm zondag te kunnen behouden.

De wielrenster was blij met de "goede benen" in de ingekorte achtste etappe van de Giro d'Italia, die werd gewonnen door haar landgenote Demi Vollering. Van der Breggen werd vierde en wist de roze leiderstrui te behouden, met nog één etappe te gaan. De etappe van zaterdag werd ingekort vanwege gevaarlijke omstandigheden op de Colle delle Finestre door smeltende en schuivende sneeuwvlakken.

"Hopelijk heb ik die vorm morgen ook weer te pakken", zei Van der Breggen in een persbericht van haar ploeg SD Worx-Protime. "We hebben nog een bergrit waarin van alles mogelijk is", zei ze over de etappe van zondag. "Alleen is het dan na de zware klim nog een redelijk eind tot de finish."

'Vreemde situatie'

In het algemeen klassement heeft Van der Breggen 49 seconden voorsprong op Vollering. De Duitse Antonia Niedermaier staat derde op 1.20 minuut. Zaterdag wachtte de zwaarste etappe van deze koers, met de beklimming van de Finestre (18,5 km à 9,2%) en Sestriere (16,2 km à 3,8%). Dat beloofde wat, ware het niet dat de koersorganisatie het noodzakelijk vond om in te grijpen.

Van der Breggen keek terug op een "vreemde situatie" met de inkorting van de etappe. "Op zo'n moment moet je je gewoon aanpassen aan de situatie." Pas gedurende de klim werd duidelijk dat de etappe zou worden ingekort.

Slotrit

Zondag wacht de laatste etappe met nog drie beklimmingen, waarvan eentje van de eerste categorie de zwaarste is. Van der Breggen won de Ronde van Italië al vier keer eerder, in 2015, 2017, 2020 en 2021.

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