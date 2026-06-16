Oranje kende geen fijne start van het WK voetbal met een gelijkspel tegen Japan. Na afloop waren de reacties wat mild van zowel de bondscoach als de spelers. Dat is tegen het zere been van onder andere Robert Maaskant. Hij vindt dat er weleens wat gezegd mag worden. "Het is allemaal te aardig, te lief en met een glimlach."

Het huidige Nederlands elftal mag wel wat feller zijn, is de mening van Robert Maaskant in de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Hij zag Oranje gelijkspelen tegen Japan, maar achteraf was er niemand die eens een kritische analyse gaf. Dat moet anders, vindt hij. "Ik vind dat Frenkie de Jong en Virgil van Dijk de twee mensen zijn die moeten opstaan bij Oranje. Op het moment dat het nu wat minder gaat, moeten zij er zijn."

Kritiek op leiderschap

Maaskant weet alleen niet of dat wel voor de volle honderd procent mogelijk is. "Frenkie is op sleeptouw genomen door de familie Koeman in Barcelona, ik weet niet of hij zich zo snel keihard uit zou spreken. Maar het zou geen kwaad kunnen om een bommetje te hebben bij het Nederlands elftal", vindt hij. Het kan ook een voordeel zijn, ik ben niet tegen een goede band hebben met je trainer. Maar dan moet hij Ronald duidelijk maken dat er ingegrepen wordt op de training met een felle tackle."

De manier waarop nu met elkaar gesproken wordt, vindt Maaskant allemaal te makkelijk. "Het is te lief, te aardig en allemaal glimlachend. We moeten nu niet per ongeluk twee goals tegen krijgen tegen Zweden. Dan vinden we elkaar nog steeds aardig. Nee, het gaat nu even om winnen."

Doelpuntenregen San Marino

Maduro, die in 2006 zelf een eindtoernooi meemaakte, ziet sowieso dat de huidige generatie totaal anders in elkaar zit dan de vorige generaties. "Ik denk dat iedereen wat softer is geworden. Iedereen is liever voor elkaar in deze wereld. Ze durven elkaar bijna niet meer hard iets te vertellen. Dat kan een probleem zijn in de sportwereld in het algemeen", vindt hij.

Volgens hem is het tijd voor spelers met initiatief, die de trainer links laten liggen en zelf met de groep aan de gang gaan om de motivatie erin te krijgen. "Ik weet nog een wedstrijd tegen San Marino, waarin we 11-0 wonnen", vertelt Maduro. "We zaten in zo'n enorme flow, maar daar waren toen Robin van Persie en Wesley Sneijder bij. Die verplichtten ons door te gaan. Normaal zouden we gas terugnemen bij 5-0 maar dat wilden zij niet", zegt hij.

"Hij zei, laten we nou gewoon eens doorgaan. Ook voor het publiek. Als we scoren, pakken we de bal uit het net en we gaan door. We gaan gewoon doorgassen. We hebben dat gewoon de tweede helft echt gedaan. Ik weet niet of jullie die wedstrijd nog weten. Sneijder scoorde 10-0, maar we pakten alsnog die bal. Dat was echt mooi", besluit Maduro. Dat is wat dit Oranje nodig heeft.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Hedwiges Maduro de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen de stunt van Kaapverdië en de Instagram-hype die ontstond rondom de 40-jarige keeper. Ze hebben het over de ontslagen trainer van Tunesië en wat dat voor Oranje zal betekenen én bespreken de rol van Memphis bij Oranje.

Ook komt de familiedag van Oranje voorbij wat prachtige beelden opleverde van de internationals met hun kinderen. Verder laten Maaskant en Maduro zich uit over de kritiek op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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