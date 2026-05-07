Nederland pakte afgelopen Winterspelen een recordaantal gouden medailles. Dat gebeurde allemaal bij het langebaanschaatsen of shorttracken. Even was er hoop dat Mathieu van der Poel in 2030 een gooi kon doen naar een olympische titel. Maar aan die droom is een einde gekomen.

De Internationale Wielerunie (UCI) en atletiekbond World Athletics maakten zich hard om het veldrijden en -lopen toe te voegen aan het olympische programma. Vooralsnog zonder succes. Met name wintersportfederaties uitten stevige kritiek op het idee. Volgens hen dreigen de Winterspelen hun eigen karakter te verliezen als er disciplines van zomersporten op het programma komen.

Geen veldrijden op Olympische Winterspelen

Daar gaat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voorlopig in mee. Er waren hoopvolle signalen, maar voorlopig gaan de plannen om veldrijden toe te voegen even in de ijskast. In juni zal door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gestemd worden over het programma in de Franse Alpen in 2030.

"Maar we hebben al beslist dat er geen zomersporten of sporten voor alle seizoenen op de agenda zullen komen. Het blijft uitsluitend bij sneeuw- en ijssporten", stelde IOC-voorzitster Kirsty Coventry donderdag tegenover de pers.

Recordhouder Mathieu van der Poel

Die uitspraak zal even steken bij Mathieu van der Poel, die al jaren alleenheerser is bij het veldrijden. Afgelopen jaar werd de Nederlander voor de achtste keer wereldkampioen in die discipline, waardoor hij alleen recordhouder is. Eerst deelde hij die mijlpaal met de legendarische Belgische veldrijder Erik De Vlaeminck.

In januari 2024 verloor Van der Poel voor het laatst een veldrit. Toen werd hij vijfde na een valpartij in Benidorm. In de afgelopen twee jaar was hij telkens de sterkste waar hij aan de start verscheen. Over de toevoeging van veldrijden aan de Olympische Winterspelen zei hij eerder eens: "Natuurlijk zou ik het toejuichen, maar het is niet een keuze die ik zal maken."

Doelen voor 2026

Vooralsnog blijft het dus bij die acht wereldtitels. Van der Poel won ook de regenboogtrui bij het wegwielrennen en gravelrijden. Hij is dus wereldkampioen in drie disciplines. Daar voegt hij graag nog een vierde aan toe, zijn grote droom is wereldkampioen mountainbiken te worden. Daar gaat hij in 2026 voor. Ook rijdt hij de Tour de France.

