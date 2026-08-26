Wout van Aert kwam woensdag met een grote lach op zijn gezicht over de finish van de vijfde etappe van de Vuelta. De Belgische topwielrenner had een belangrijke rol gespeeld in de overwinning van ploeggenoot Matthew Brennan in de sprint. Toch baalde Van Aert ook als een stekker, want hij raakte zijn bril kwijt.

In de laatste bocht ging het mis bij de toprenner van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike. Waar hij de hele etappe mét bril opreed, verloor hij die plots in de laatste kilometer voor de finish. Zonder bescherming voor zijn ogen kwam hij over de streep, waar Brennan hem op stond te wachten voor een knuffel na diens tweede ritzege in de Vuelta. Van Aert deed bij de media daarna al snel een oproep.

'Ik ben niet zoals Pogacar

"Ik verloor mijn zonnebril in de laatste bocht. Ik ben niet zoals Pogacar, die elke dag een nieuwe bril krijgt", zei Van Aert met een knipoog tegen de om hem heen verzamelde media. "Dus als iemand mijn bril vindt, breng die dan alsjeblieft terug", sloot Van Aert af. Met zijn verwijzing naar Pogacar haalde hij ook al een mislukte samenwerking met de wereldkampioen aan. Afgelopen zondag wilde Pogi niet overnemen in een ontsnapping met Van Aert en kwamen ze zodoende tekort om te strijden voor de overwinning. Om het goed te maken gaf Pogacar de zonnebril aan Georges, één van de zoontjes van Van Aert.

Ook al speciale helm

De Belg rijdt sowieso met een opmerkelijke uitrusting rond deze Ronde van Spanje. Hij kreeg van zijn kinderen een speciale helm. De zilver-met blauwe Red Bull-helm is bovenop versierd met tekeningen van zijn jonge kids.

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