Topwielrenster Demi Vollering bestraft na opmerkelijk moment: 'Moeilijke regels om aan te wennen'

Demi Vollering schreef deze week maar weer eens een rittenkoers op haar naam. In de Ronde van Catalonië was de Nederlandse van team FDJ-Suez de beste, al werd ze na de laatste etappe nog wel even op de vingers getikt.

FDJ-Suez heerste in de vrouwelijke editie van de Ronde van Catalonië. Alle drie de etappes werden gewonnen door iemand uit de Franse ploeg. Vollering won de tweede etappe en ook het algemeen klassement. Ook de puntentrui en de bergtrui waren voor de Nederlandse.

Bestraft

Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Vollering en FDJ-Suez. Tijdens de laatste etappe was de Nederlandse niet te beroerd om kopwerk te doen voor de sprintster in haar ploeg, Loes Adegeest. Zij was uiteindelijk de snelste, waardoor Vollering, die zelf zesde eindigde, haar arm in de lucht stak. Dat is verboden volgens de reglementen van de internationale wielrenunie UCI, die waakt over de veiligheid van het wielerpeloton.

Vollering meldde het incident zelf met een foto op Instagram. "Oeps", schreef ze, "dit kost me 100 Zwitserse francs (106 euro) en een aantal UCI-punten." Vollering werd teruggezet in de rituitslag, maar haar eindzege kwam niet in gevaar. "Ik begrijp het belang van dit soort regels en zal het nooit meer doen. Of dat ga ik althans proberen. Het zijn moeilijke regels om aan te wennen."

Onverslaanbaar in Spanje

Vollering lijkt dit jaar wel onverslaanbaar in Spanje. Ze schreef al de Ronde van het Baskenland op haar naam en mag nu dus ook de Ronde van Catalonië bijschrijven. Niet alleen deze rondes waren een prooi voor de Nederlandse, want de Vuelta España Femenina werd gewonnen door een ijzersterke Vollering.