Topwielrenster Demi Vollering pakt in stijl eindzege van 'Nederlandse' Vuelta, landgenote mee naar het podium

De Nederlandse topwielrenster Demi Vollering heeft voor het tweede jaar op rij de Vuelta España Femenina gewonnen. Haar eindzege kwam niet in gevaar in de slotrit naar de loeisteile Alto de Cotobello. Anna van der Breggen eindigde als derde in het algemeen klassement.

Vollering sloeg toe in de eerste bergrit van deze Ronde van Spanje. Toen het peloton koers zette richting Lagunas de Neila pakte de Nederlandse veel tijdwinst op de slotklim. Vollering nam de rode trui over van Van der Breggen en zette haar en de Zwitserse Marlen Reusser op flinke achterstand.

Tweede ritzege en eindwinst

Vollering bleef samen met die twee concurrenten en Cédrine Kerbaol over in de laatste klim van de Vuelta, naar Alto de Cotobello (10 kilometer á 8%). Vollering probeerde in het slot te demarreren, maar kwam toen niet weg. Op zo'n 800 meter van de streep was de topfavoriete alsnog los en daardoor kwam ze uiteindelijk solo over de streep. Reusser kwam elf seconden na Vollering over de streep, Van der Breggen werd derde op 25 tellen.

'Nederlandse' Vuelta

De rittenkoers die vorige week zondag in Barcelona begon, werd gedomineerd door de Nederlandse rensters. Naast de eindzege van Vollering was er succes voor Marianne Vos, Van der Breggen en Femke Gerritse. Vos won twee etappes en pakte de puntentrui. Van der Breggen werd zoals gezegd derde in het algemeen klassement en won ook een rit. Gerritse was ook één keer de beste en reed twee dagen in de rode leiderstrui.