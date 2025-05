Topwielrenster Demi Vollering maakt indruk met dubbelslag

Demi Vollering heeft voor de derde keer in haar carrière de Ronde van Baskenland gewonnen. Daarmee slaat ze een dubbelslag: de Nederlandse topwielrenster won vorige week al de Vuelta (Ronde van Spanje).

De 28-jarige Zuid-Hollandse van FDJ-Suez won de derde en laatste etappe en nam de leiderstrui over van haar landgenote Mischa Bredewold, die als tweede eindigde. De Canadese Sarah Van Dam werd derde.

Bredewold, die net als vorig jaar de eerste twee etappes had gewonnen, begon aan de derde rit van 112,9 kilometer met start en finish in San Sebastián met negentien seconden voorsprong op Vollering. De rit met twee lastige beklimmingen, eerst de Jaizkibel en daarna de Mendizorrotz, werd in 2024 ook gewonnen door Vollering. Op de laatste beklimming versnelde Vollering al vroeg en nam afstand van Bredewold. Op 4 kilometer van de top liet ze ook de Spaanse Mavi García en de Duitse Antonia Niedermaier achter en reed solo naar de streep.

Vuelta

Vollering won een week geleden voor de tweede keer de Vuelta. De wielrenster maakte toen het verschil in de beklimmingen en deed dat nu opnieuw met een solo. "Dan ben je in ieder geval zeker van de zege", zei Vollering. "Ik moest tijd pakken op Mischa en kon niet wachten. Als er een klim is, weet ik hoe sterk ik ben, ook al was ik gisteren gevallen en heb ik spierpijn en een stijf lichaam. Ik geloofde in mezelf en ben voluit gegaan."

Vollering prees haar ploeg voor "het perfecte teamwork". In het klassement hield ze 48 seconden over op Bredewold. Van Dam, die in de rit voor de Belgische Justine Ghekiere als tweede eindigde, had 1.01 minuut achterstand. "Het is altijd fijn om te winnen", zei Vollering. "Dat is het beste gevoel dat er is. Deze etappekoers ligt me heel goed."