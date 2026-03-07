Demi Vollering is niet twee uit twee in de voorjaarsklassiekers. De Nederlandse topwielrenster won vorige week Omloop het Nieuwsblad en verscheen ook aan de start van Strade Bianche. Dat liep door een zelden vertoond incident uit op een fiasco.

Vollering was met een clubje absolute toprensters in de achtervolging op de kopgroep toen het vreselijk mis ging. Onder anderen de Nederlandse, Lotte Kopecky en Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot werden verkeerd gestuurd. Dat incident gebeurde op zo'n 30 kilometer van de finishlijn, waarna de groep kansloos was voor de eindzege.

Winst teamgenote Vollering

Die ging naar Elise Chabbey uit Zwitserland. Zodoende kon Vollering toch nog juichen, want Chabbey is een teamgenote van haar bij FDJ-Suez. In de straten van Siena was ze de sterkste van een groep van acht vrouwen die samen de voet van de steile Via Santa Catarina haalde. Chabbey bleef de Poolse Kasia Niewiadoma en Franziska Koch uit Duitsland voor.

Op de laatste doorkomst van de Colle Pinzuto, op 12 kilometer van de streep, viel Elisa Longo Borghini aan en kreeg ze Chabbey met zich mee. Een aantal rensters wist terug te keren waarna een nieuw kopgroepje ontstond met Longo Borghini, Puck Pieterse en Niewiadoma. Maar voor de slotklim in de straten van Siena werden zij achterhaald door een groepje achtervolgers met onder meer Marianne Vos en Chabbey.

Vollering en co rijden verkeerd

Die hadden geen last meer van Vollering, Kopecky en Ferrand-Prévot. De Nederlandse kon niet mee met de voorste groep vanwege een lekke band. Met de anderen zocht ze aansluiting, maar dat zat er na de verkeerde afslag niet meer in. "Deze groep is fout gereden", verbaasde de commentator bij Eurosport zich. "Hoe kan dit nu weer gebeuren?", vroeg hij zich hardop af. "Wat een chaos hier in deze Strade Bianche."

🚴🇮🇹 | We weten nu zeker dat Kopecky en Vollering niet meer vooraan terugkeren. De achtervolgers rijden verkeerd en hun achterstand groeit met minuten... 🚫🚫 #StradeBianche



March 7, 2026

Waar Vollering en co linksaf moesten, gingen ze door een motard rechtdoor. De zege zat er dus niet in voor de Nederlandse, die in haar Europese tricot wel nog juichte toen ze zag dat Chabbey had gewonnen.