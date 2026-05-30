Na de laatste bergetappe van deze Giro d'Italia staat het eindklassement (zo goed als) vast. Jonas Vingegaard reed onbedreigd naar de finish, maar voor Thymen Arensman waren de druiven zuur. Hij kon zijn podiumplek helaas niet terugpakken. In het puntenklassement was de strijd al definitief beslecht toen Jhonatan Narvaez onderweg afstapte een dag eerder.

Tijdens de laatste bergetappe van de Giro liet Vingegaard nog maar eens zien de allerbeste te zijn. Hij gaf zijn concurrenten geen kans op de slotklim en won zo zijn vijfde etappe van deze Italiaanse rittenkoers.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

Na twintig etappes gaat Vingegaard nog altijd stevig aan de leiding. Felix Gall staat op meer dan vijf minuten achterstand van de Deen. Jai Hindley staat op plek drie en heeft een gat van 37 seconden op Arensman.

In het bergklassement pakte Giulio Ciccone zaterdag genoeg punten om Vingegaard, die natuurlijk als eerste aankwam op de slotklim, net aan onder zich te houden. Zondag zijn er geen bergpunten meer te verdienen, dus de Italiaan zal het podium op gaan met de blauwe trui om zijn schouders.

In het puntenklassement is de strijd zo goed als beslist: met de opgave van Narvaez rijdt Paul Magnier de paarse trui zo goed als zeker naar Rome. Zondag kan de jonge Fransman nog een keer laten zien de beste sprinter van deze ronde te zijn, maar met Dylan Groenewegen en Jonathan Milan zijn er genoeg andere kapers op de kust.

