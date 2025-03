Tragisch ongeluk in België kost Nederlandse wielrenner (22) het leven

Wielrenner Beau van Izerloo is vrijdagmiddag overleden. De 22-jarige Nederlander liet het leven na een aanrijding met een vrachtwagen in het Belgische Hotton.

Volgens Belgische media overleed de Dordtse wielrenner na afloop van de eerste etappe van de beloftenkoers Arden Challenge. De wielrenner werd na de aanrijding tevergeefs gereanimeerd, meldden de Belgische kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Burgemeester Philippe Courard van de Belgische gemeente Hotton in Wallonië betuigde via sociale media zijn medeleven. "De grote wielerfamilie is vandaag in rouw. Er vond een tragedie op de brug plaats waarbij een jonge Nederlandse renner om het leven is gekomen. Mijn gedachten zijn in deze zware tijden bij zijn dierbaren, zijn ploeg en bij de organisatie."

Herdenkingsbericht

Zijn wielervereniging Willebrord Wil Vooruit (WWV) herdenkt de renner op Facebook. "Woorden schieten hier tekort, onbegrijpelijk, niet te bevatten. Beau van Izerloo is gisteren omgekomen bij een noodlottig ongeval. Wij wensen de familie en al wie hem lief had heel veel sterkte toe."