Twijfels bij topfavoriet in Giro d'Italia na harde val: 'Ik maak me best een beetje zorgen'

Een blik op de eerste negen etappes van de Giro d'Italia en je zou zeggen dat Juan Ayuso er goed voor staat. Toch zijn er ook bij de Spanjaard de nodige problemen, zeker na zijn val in de gravelrit van zondag.

UAE Team Emirates bezet met Isaac Del Toro (1e), Ayuso (2e), Brandon McNulty (8e) en Adam Yates (9e) maar liefst vier man in de top tien van het algemeen klassement. Een knappe prestatie van de ploeg, die dus momenteel ook het roze in handen heeft.

Twijfels

Ayuso en Yates zouden de kopmannen van de ploeg zijn, maar met Del Toro dient zich ook een schaduwfavoriet aan voor de eindzege, zeker na de valpartij van Ayuso op zondag. Maandag, op de rustdag, ging de Spanjaard in op zijn verwondingen. “Er was enkel de impact van de crash. Van extra onderliggende schade is geen sprake", citeert Het Laatste Nieuws.

Toch blaakt Ayuso niet van het zelfvertrouwen, ondanks dat hij topfavoriet Primoz Roglic al enkele tikjes kon verkopen. “Ik was natuurlijk liever niet gevallen. Ik voel wel behoorlijk wat pijn. Gelukkig overkwam die crash me nog op de minst vervelende dag, vlak voor een rustdag. Ik probeer er vandaag goed van te herstellen. In alle eerlijkheid: bij het losrijden vandaag maakte ik me de eerste vijftien, twintig minuten toch een beetje zorgen. Het deed behoorlijk pijn. Maar gaandeweg beterde het wel.”

Tijdrit

Dinsdag staat er met een individuele tijdrit van 28,6 kilometer een nieuwe test op het programma voor de klassementsrenners in de Giro. Tijdens de eerste tijdrit, etappe 2, moest Ayuso zestien seconden toegeven op Roglic en was de Spanjaard één seconden sneller dan zijn Mexicaanse ploeggenoot Del Toro.

Del Toro was zondag een van de smaakmakers tijdens de gravelrit. De Mexicaan reed samen met Wout van Aert naar de finish, maar moest het daar afleggen tegen de Belg. Desondanks zal Del Toro niet al te veel gebaald hebben: de pas 21-jarige renner mocht de roze trui om zijn schouders hangen.

Pogacar

Normaal gesproken is Tadej Pogacar bij UAE natuurlijk de onbetwiste kopman. De beste wielrenner van het moment is bezig aan zijn voorbereiding op de Tour de France, maar kon het niet laten om iets op zijn sociale media te plaatsen naar aanleiding van de roze trui van Del Toro.