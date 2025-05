Vrouw Giro-renner Wout van Aert doet boekje open over zware periode: 'Het is echt niet fijn'

Wout van Aert was erg emotioneel na zijn ritzege in de Giro d'Italia zondag. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike viel meteen zijn vrouw Sarah de Bie en hun kinderen in de armen. De Bie verklaarde vervolgens de emotie van de wielrenner.

Nadat Van Aert zondag als eerste over de finish kwam in de 'gravelrit' vierde hij de zege meteen met zijn vrouw en twee zoontjes: Georges en Jerome. De Vlaming heeft een moeilijke tijd achter de rug.

Het is zijn eerste zege sinds de tiende etappe van de Vuelta vorig jaar. Na maanden van fysieke en mentale problemen als gevolg van valpartijen, heeft hij eindelijk weer een zege te pakken. "Het is een moeilijk jaar geweest", vertelde de Bie na de ritwinst tegen Het Nieuwsblad.

Ze was ontzettend trots op haar echtgenoot. “Het is echt niet fijn om elke keer weer oplapwerk te hebben. In dat opzicht was het vandaag heel mooi om te zien.” Hopelijk kan Van Aert de zware periode nu afsluiten.

Moeilijke momenten

“Vooral die tweede valpartij vorig jaar (in de Vuelta, red.) was mentaal heel moeilijk. Op die momenten stel je jezelf de vraag of dit het nog allemaal wel waard is. Maar het maakt deze overwinning des te mooier."

"Dat het nu uitgerekend hier gebeurt, doet wel veel. Italië is heel speciaal voor ons.” Het stel gaat ook regelmatig op vakantie in dat land.

Verschuivingen in klassement

De negende etappe van de Giro d'Italia beloofde op voorhand spektakel en dat bleek in de praktijk ook zeer zeker zo te zijn. De 'gravelrit' zorgde voor grote tijdsverschillen en een nieuwe drager van de roze trui. Voor onder meer topfavorieten Juan Ayuso en Primoz Roglic en de onfortuinelijke Nederlander Thymen Arensman waren de druiven zuur.

