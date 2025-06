Michael Matthews kan niet meedoen aan de Tour de France. Dat maakt zijn ploeg Jayco AlUla vrijdag bekend. De viervoudig etappewinnaar kampt met de voortekenen van een longembolie en neemt het zeker voor het onzekere.

De medische staf ontdekte de tekenen tijdens een recent trainingskamp op hoogte. "Als voorzorgsmaatregel hebben ze vervolgens besloten om alle fysieke activiteiten van de wielrenner tot nader order op te schorten", schreef Jayco AlUla op de eigen website.

Volgens de ploeg is zijn "gezondheidstoestand stabiel" en onderzoekt het medische team de omvang en mogelijke oorzaak van het probleem. "Deelname aan de komende Tour de France wordt daarom uitgesloten." Ook de Ronde van Zwitserland zit er door de medische problemen niet in voor Matthews.

Matthews

Matthews won in mei nog de Duitse WorldTour-wedstrijd Eschborn-Frankfurt na een massasprint. De nummer 4 van Milaan-Sanremo schreef in het verleden vier etappes in de Ronde van Frankrijk op zijn naam. Onder anderen de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen hoopt op een plek in de Tour-selectie van Jayco AlUla.

In de topperiode van zijn carrière was Matthews standaard een van de favorieten voor een sprint die richting het einde bergop liep. De Australiër schreef in zijn loopbaan naast zijn vier Tourritten ook drie etappes in de Giro d'Italia en drie in Parijs-Nice op zijn naam. In 2017 was hij ook een uitzondering in de heerschappij van Peter Sagan in de Tour de France. De Australiër won in dat jaar de groene trui door het puntenklassement te winnen in de Franse rittenkoers.

Longembolie

Een longembolie ontstaat wanneer een bloedstolsel een bloedvat in de longen blokkeert. Dit stolsel komt vaak uit de benen en reist via de bloedbaan naar de longen. Voor sporters is een longembolie erg gevaarlijk. Ze moeten direct stoppen met zware inspanningen om het stolsel te laten oplossen en complicaties te voorkomen. Onlangs is in Nederland de zestigjarige topkok Jonnie Boer nog overleden aan een longembolie.