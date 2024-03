'Bespottelijke declassering': Michael Matthews in tranen nadat jury hem zijn derde plaats afneemt

Michael Matthews kon zijn tranen na de finish van de Ronde van Vlaanderen niet bedwingen. De Australiër dacht naar een derde plaats te hebben gesprint, maar de jury pakte die plek van hem af en declasseerde hem zelfs.

De jury vond dat Matthews in zijn sprint te veel van zijn lijn afweek en daarmee andere renners hinderde. Op onderstaande beelden is inderdaad te zien hoe de renner van Jayco-Alula van rechts naar links en weer terug zwalkt. Op de streep werd hij nog geklopt door nummer twee Luca Mozzato, die zijn klassering wel behield.

De Australische ploeg van Matthews is nog tegen de declassering in beroep gegaan en hoopt dat de renner toch zijn derde plek mag behouden. Voorlopig staat in de einduitslag van de Ronde van Vlaanderen de Duitser Nils Politt op plek drie. Dat levert hem een aardig bedrag aan prijzengeld op, dat anders naar Matthews zou gaan.

Het gedoe achteraf maakte voor winnaar Mathieu van der Poel allemaal niets uit. De Nederlander won zijn derde Ronde van Vlaanderen en sprak na afloop dat het één van zijn zwaarste koersen ooit was. Bij de Belgische zender Sporza vonden analisten Greg van Avermaet en Jan Bakelants dan ook dat Matthews vanwege de zwaarte van de koers zijn derde plek terug zou moeten krijgen.

'Bespottelijke declassering'

"Het is een hele lichte declassering", zei Bakelants. "Het is logisch dat hij eerst het spoor van die vluchters kiest en daarna een andere kant kiest. Politt zat ook niet naast hem. Het is een bespottelijke declassering." "Hij hindert eigenlijk niemand", vond Van Avermaet. "Hij was moe en zwalkte een beetje. Het is een sprint van stervende zwanen na een heel zware dag. Ik denk dat hij zelf niet echt weet dat hij van zijn lijn afweek en ik weet ook niet of hij echt voelt dat er iemand komt."