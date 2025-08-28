Chris Froome is woensdag betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk tijdens een training. De Britse toprenner (40) werd in Frankrijk aangereden door een auto en raakte zwaargewond. Hij moest per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd worden. Daar wordt hij met spoed geopereerd.

Viervoudig Tourwinnaar Froome (40) is volgens het toonaangevende L'Equipe nabij Saint-Raphaël hard ten val gekomen. Er werd gespeculeerd over een botsing met een auto. Volgens de Franse krant is de renner, die sinds 2021 voor Israël-Premier Tech reed en nu met een aflopend contract zit, bij bewustzijn naar het ziekenhuis in Toulon getransporteerd.

Ernstig letsel

Op de socials van Froome kwam al snel een update over zijn verwondingen. "Chris was betrokken bij een serieus trainingsongeluk, waar geen andere voertuigen of fietsers bij betrokken waren. Gelukkig is zijn toestand stabiel en is er geen sprake van serieuze hoofdverwondingen."

Toch heeft hij ernstig letsel opgelopen. "Wel hebben scans een klaplong, vijf gebroken ribben en een breuk aan een onderrugwervel aan het licht gebracht." Daarom moet hij donderdagmiddag met spoed onder het mes. "Na die operatie komen we met een nieuwe update."

Einde seizoen, einde carrière?

Volgens L'Equipe is de verwachting dat het einde seizoen is voor Froome. Hij kon na zijn valpartij wel praten met de mensen die bij hem waren en ging bij bewustzijn naar het ziekenhuis. Zijn contract loopt na dit jaar af, maar hij wilde recent nog niks kwijt over een eventueel wielerpensioen. Hij hoopt nog altijd een keer de Vuelta of Tour te mogen rijden.

Succesvolle carrière ver achter zich

Begin augustus stond hij nog aan de start van de Ronde van Polen, maar dat was ook tevens zijn laatste koers. Zijn beste prestatie aldaar was een 59ste plek in de vijfde etappe. Zijn laatste profzege dateert alweer uit 2018, toen hij de Giro d'Italia won met twee ritzeges. Eerder won hij vier keer de Ronde van Frankrijk: 2013, 2015, 2016 en 2017.

Wielerschool in Afrika

De in Kenia geboren renner sprak al vaker de wens uit om na zijn carrière als prof een wielerschool op te zetten in Afrika. De doorstroom van Afrikaanse renners in de grote ploegen wordt langzaamaan beter, maar ze zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in het peloton. Biniam Girmay uit Eritrea is momenteel één van de beste sprinters.

Nare valpartij in 2019

Froome was in zijn hoogtijdagen een van de beste renners ter wereld. Als onderdeel van Team Sky behoorde hij tot een klasje renners die de grote ronden domineerden. In 2019 viel hij keihard in de Dauphiné, de voorbereidingskoers voor de Tour de France. Van die val herstelde hij nooit meer volledig. Hij werd nooit meer zo goed als voor die nare val.