Voormalig wereldkampioen Annemiek van Vleuten openhartig over zware periode: 'Heel veel gehuild'

Zo'n anderhalf jaar geleden stopte Annemiek van Vleuten met wielrennen. Na een indrukwekkende wielercarrière die achttien seizoenen duurde, nam ze bewust een jaar de tijd om rust te vinden, en om te ontdekken hoe ze haar leven na het wielrennen vorm wilde geven.

Na de Tour de France in 2023, waarin ze vierde was geworden, brak een moeilijke tijd uit voor Van Vleuten. "Ik had het graag anders gezien, heb daar niet de grote vorm gehaald die ik verwacht had. Na mijn laatste hoogtestage in Italië, vlak voor die Tour, had ik al veel gehuild", zo vertelt ze aan De Telegraaf. "'Dit was het dan', dacht ik toen. 'Dit was de allerlaatste'. Dat deel van het wielrennen heb ik altijd het leukst gevonden. Wedstrijden waren het noodzakelijke kwaad om te oogsten. De voorbereiding, de trainingen, dat sprak me altijd het meeste aan."

Op zoek naar rust

Tegenwoordig is er geen competitie meer in het leven van de voormalig wielrenster. Behalve dan tijdens een potje Kolonisten van Catan, een spel dat ze sinds haar studententijd speelt. Ze is namelijk in de periode na haar wielerpensioen bewust op zoek naar rust.

Daarom is Van Vleuten ook bewust in Wageningen blijven wonen. " Ik had ook naar een belastingparadijs als Monaco kunnen verhuizen, maar mijn vrienden en mijn familie zijn altijd mijn vangnet geweest. Hier in Wageningen was ik niet alleen de fietser, maar ook gewoon Annemiek." Dit heeft haar ook geholpen om de rust te vinden na haar carrière .

Topsportregime

Volgens Van Vleuten hadden mensen vaak het beeld dat ze haar doelen fanatiek en bijna obsessief nastreefde. Maar dat klopt niet, zegt de voormalig olympisch kampioene en viervoudig wereldkampioene. " Dat strakke regime van topsport zat ook strak. Maar ik was echt niet iemand die elke dag om 10.00 uur ging trainen. Dat was de ene keer 9.00 uur, de andere keer om 11.00 uur. Ik ben veel meer van go with the flow. Er is altijd een beeld geschetst dat ik een monomaan trainingsbeest was, maar dat was ik echt niet 24 uur."

Analist en commentator