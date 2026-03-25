Dylan Groenewegen won woensdag de sprint in de Ronde van Brugge, maar deed dat na een gevaarlijke actie van een klimaatactivist. De man besloot op de weg te gaan zitten voor het denderende peloton. Nine Groenewegen, de vrouw van winnaar Dylan, heeft een duidelijke boodschap voor de activist.

Een klimaatactivist was op een kasseienstrook op de weg gaan zitten en de gevolgen waren ernstig. Veel renners gingen naar de grond door de hinderlijke activist. Volgens Sporza was het Juan Sebastian Molano die hard tegen de demonstrant op fietste en dus veel pijn had. De politie greep vervolgens in en ging verhaal halen bij de Belg, die naam maakt met het verstoren van evenementen. Het gaat volgens Belgische media om Wouter Mouton, de man die eerder ook de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent verstoorde.

De vrouw van de uiteindelijke winnaar Dylan Groenewegen keek met walging naar de actie van Mouton. Nine Groenewegen plaatste op haar Instagram meerdere stories van de zege van haar man. Daarbij plaatste ze ook een foto van de klimaatactivist Mouton. Daarbij plaatste ze meerdere emoji's van een clown, waardoor ze duidelijk liet blijken wat zij vond van de actie van de Belgische activist.

Zege van Groenewegen

Groenewegen was woensdag na de valpartij de beste in de Ronde van Brugge. De Nederlander was in de sprint te sterk voor de Belg Jasper Philipsen. Het is de eerste WorldTour-zege voor de Unibet Rose Rockets, de wielerploeg van oud-renner en youtuber Bas Tietema. De wedstrijd door de West-Vlaamse velden werd getekend door de harde wind, die het peloton meerdere keren in waaiers uiteen liet vallen.

Groenewegen ging in zijn reactie niet in op de actie van de klimaatactivist. "Het was een hele moeilijke wedstrijd met de wind", zei Groenewegen na de wedstrijd in een interview met de Belgische sportzender Sporza. "Ze brachten me in een goede positie", zei Groenewegen doelend op zijn ploeggenoten in aanloop naar de sprint, "en Philipsen ging vrij vroeg." Voor Groenewegen was het al de derde zege van dit seizoen en daarmee laat hij zien over een topvorm te beschikken.