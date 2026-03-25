Een opmerkelijk incident in de Ronde van Brugge. Daar vond een nare valpartij plaats op een van de kasseienstroken tijdens de koers. Daar speelde een demonstrant een kwalijke rol in, tot woede van het peloton.

Op een kilometer of dertig ging het volledig mis in de wielerwedstrijd. Plots vielen er een aantal mensen van de kasseien af en kukkelden ze het gras in. Sommigen hadden minder geluk en vielen hard op de stenen. Een van hen was Juan Sebastian Molano, nota bene de winnaar van vorig jaar. Hij reageerde furieus en al snel bleek waarom.

Een klimaatactivist was namelijk op de weg gaan zitten en de gevolgen waren ernstig. Veel renners gingen naar de grond door de hinderlijke activist die op de weg ging zitten. Volgens Sporza was het Molano die hard tegen de demonstrant op fietste en dus veel pijn had.

Activist verstoort vaker evenementen

De politie greep vervolgens in en ging verhaal halen bij de Belg, die - geloof het of niet - naam maakt met het verstoren van evenementen. Het gaat volgens Belgische media om Wouter Mouton. Dat is een Belg die eerder onder meer het Meisje met de parel bekladde in het Mauritshuis in Den Haag. Ook verstoorde hij ooit de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent. Ook is hij bekend met het verstoren van wielerwedstrijden. In 2022 was hij te zien bij de finish van de Ronde van Vlaanderen, toen hij vlak achter de winnende Mathieu van der Poel de weg op sprong.

Winst voor Dylan Groenewegen

Molano was door de actie dus kansloos voor de overwnning. Die ging naar de Nederlander Dylan Groenewegen, die in de sprint de snelste was van het overgebleven peloton. Het betekende de eerste World Tour-zege van Unibet Rose Rockets. Eerder dit seizoen won Groenewegen al Bredene Koksijde Classic en GP Monseré. Groenewegen klopte in de Ronde van Brugge onder meer topsprinter Jasper Philipsen.

"Het was een hele moeilijke wedstrijd met de wind", zei Groenewegen na de wedstrijd in een interview met de Belgische sportzender Sporza. "Ze brachten me in een goede positie", zei Groenewegen doelend op zijn ploeggenoten in aanloop naar de sprint, "en Philipsen ging vrij vroeg."

De Nederlandse sprinter is zeer tevreden bij zijn nieuwe ploeg Unibet Rose Rockets. "We hebben veel lol", zei Groenewegen. Ook is hij te spreken over de "goede mix van ervaren renners en jonge renners" bij de jonge ploeg. Ondanks de Nederlandse signatuur rijdt de ploeg officieel op een Franse licentie.